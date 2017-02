CDU-Nachwuchs fordert mehr Sicherheitskräfte für Riesa Ist die Stadt ausreichend auf den Krisenfall vorbereitet? Und wie steht es am Puschkinplatz? Die Junge Union äußert sich deutlich.

Der Vorstand des CDU-Stadtverbands hatte sich gerade erst von Aussagen des Landtagsabgeordneten Geert Mackenroth distanziert. Nun stärkt der Nachwuchsverband der Partei Mackenroth den Rücken. Ähnlich wie der Politiker fordert die Junge Union (JU) Meißen Sicherheitskonzepte der Stadt Riesa für Großveranstaltungen. Bislang gebe es keine klaren Konzepte. „Das Vertrauen in die gute Zusammenarbeit der Behörden und Sicherheitskräfte allein reicht hier nicht aus. Regelmäßig stattfindende Großveranstaltungen im Stadtzentrum und in der Arena fordern die Erstellung eines Sicherheitskonzeptes geradezu heraus – und zwar kategorisch für alle entsprechenden Veranstaltungen“, schreibt der Verband in einer Mitteilung an die SZ.

Der JU-Kreisvorsitzende Johannes Fiolka zeigt sich besorgt: „Muss erst etwas passieren, damit die Stadt Riesa für regelmäßig stattfindende Großveranstaltungen ein Sicherheitskonzept erarbeitet? Der ‚Leitfaden Sicherheitskonzept‘ oder auch die vorherigen Absprachen sind bei Weitem nicht ausreichend.“ Deutlich werde das vor allem, wenn man den unter riesa.de einsehbaren Leitfaden mit gängigen Sicherheitskonzepten vergleicht. „Die Punkte der Verkehrsplanung, der Kommunikationsstruktur im Krisenfall und des Krisenmanagements finden keine Erwähnung“, sagt Fiolka. „Wie ist Riesa im Falle einer massiven Gewaltausschreitung, einer Massenpanik oder gar einer konkreten Gefahrenlage bei Großveranstaltungen gewappnet?“

Andere Städte vergleichbarer Größe würden Fiolka zufolge „vorbildliche Arbeit“ leisten. „Wenn Riesa die Ressourcen zur Erstellung solcher Konzepte fehlen, dann muss sich die Stadt eben professionelle Hilfe von außen holen. Die Stadt Riesa soll den Schwarzen Peter nicht Dritten zuschieben, sondern endlich handeln!“ – Außerdem fordert der Nachwuchsverband der CDU eine stärkere Präsenz von Sicherheitskräften vor Ort. „Fakt ist, dass viele Riesaer in den Abendstunden die Gegend rund um Bahnhof und Puschkinplatz meiden, weil sie sich unsicher fühlen“, sagt Johannes Fiolka. Sollten die städtischen Ordnungsbediensteten tatsächlich wie von der Stadt beschrieben regelmäßig gemeinsam mit der Polizei auf Streife gegangen sein, bleibe die Frage, warum der Bürger sie nicht erkennbar im Stadtbild wahrnimmt – und die Situation vor Ort sich nicht verbessert, sondern verschlimmert habe. „Die Stadt Riesa ist in der Pflicht zu handeln, damit sich ihre Bürger auch in den Abend- und Nachtstunden in ihrer Stadt sicher fühlen können“, sagt Johannes Fiolka.

