CDU-Mann verteidigt Ortsumfahrungen MdL Sebastian Fischer widerspricht damit einem Grünen-Politiker, der bestehende Straßen lieber verbessern will.

„Man kann sich über diese weltfremde Wortmeldung nur wundern“ – Landtagsabgeordneter Sebastian Fischer. © Klaus-Dieter Brühl

Als ein „Wahlkreisgeschenk“ von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat der grüne Bundestagsabgeordnete Stephan Kühn aus Dresden die geplante Ortsumfahrung der B 98 für Glaubitz, Wildenhain, Quersa und Schönfeld bezeichnet. Dass dieses Vorhaben für insgesamt 27,2 Mio. Euro es in den vordringlichen Bedarf bis 2030 geschafft hat, sieht Kühn als „nicht notwendig“ und „überflüssig“ an. Die Verkehrsbelastung hier sei „vergleichsweise gering“. Der Freistaat solle sich stattdessen eher auf den Erhalt schon bestehender Straßen konzentrieren, findet der Grünenpolitiker. Ein Verkehrsaufkommen von täglich 7000 Fahrzeugen rechtfertige den Bau nicht.

Dem hält der Landtagsabgeordnete Sebastian Fischer (CDU) entgegen: „Man kann sich über diese weltfremde Wortmeldung nur wundern.“ Seit Jahren kämpfen Bürger, Bürgermeister und Abgeordnete für eine Entlastung der Orte. In Wildenhain steht ein Kindergarten an einer sehr stark befahrenen S-Kurve, in Glaubitz kann früh die Straße von Schülern nicht gefahrlos überquert werden, Bürgersteige werden einfach überfahren. „In Schönfeld wackelt das Geschirr im Schrank, wenn die Laster durchdonnern. Muss wirklich erst etwas Schlimmes passieren, bis die Notwendigkeit der Ortsumfahrungen von allen erkannt wird“, wettert Fischer. (SZ/krü)

zur Startseite