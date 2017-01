CDU kritisiert Rathaus-Spitze Die größte Stadtratsfraktion fordert mehr Informationen über wichtige Projekte und die Ziele der Bautzener Stadtverwaltung.

OB Alexander Ahrens und die beiden Bautzener Bürgermeister stehen in der Kritik. © Uwe Soeder

Die CDU-Fraktion im Bautzener Stadtrat kritisiert die Arbeitsweise von Oberbürgermeister Alexander Ahrens und der beiden Bürgermeister. Die Stadträte würden bei wichtigen Entscheidungen zu spät einbezogen. Auch bleibe unklar, welche Ziele die Stadtspitze für Bautzen verfolge, heißt es in einer Erklärung der größten Stadtratsfraktion. Als Beispiel für mangelhafte Kommunikation nennt die CDU die Debatte über die Zukunft der Stadthalle „Krone“. Auch nach den Vorfällen auf dem Kornmarkt im Herbst 2016 sei die Stadtverwaltung nicht bereit gewesen, gemeinsam mit den Stadträten nach Lösungen zu suchen. „Wir wünschen uns in derartigen Situationen eine bessere und ehrlichere Kommunikation mit Oberbürgermeister Ahrens, damit wir unseren Pflichten und Aufgaben als Vertretung der Bürger in vollem Maße nachkommen können“, sagt CDU-Stadtrat Patrick Höhne. Er ist stellvertretender Vorsitzender seiner Fraktion.

Dieser geht es neben den beiden Beispielen auch ums Grundsätzliche: Den Stadträten fehlt aus Sicht der CDU generell der Einblick in laufende Projekte und geplante Konzepte. So entstehe der Eindruck, die Bürgermeister würden derzeit keine Initiativen erarbeiten, um Bautzen voranzubringen. Die CDU-Fraktion spricht sich deshalb für eine zeitnahe Diskussion zwischen den Stadträten und Verwaltungsspitze aus. „Unsere Intention ist es, zunächst anhand einer Agenda zu erfahren, auf welche konkreten Ziele die Verwaltung mittel- und langfristig hinarbeitet“, sagt CDU-Stadtrat Matthias Knaak. – Auch aus anderen Fraktionen gab es in der Vergangenheit Kritik an der Zusammenarbeit von Stadtrat und Rathaus-Spitze. So hatten nach den Kornmarkt-Ausschreitungen 18 Stadträte die Einberufung einer Sondersitzung gefordert, weil sie sich nicht ausreichend informiert fühlten. Oberbürgermeister Ahrens lehnte dies aus rechtlichen Gründen ab.

In der Diskussion um die „Krone“ bemängelten Ende 2016 auch FDP und Grüne, die Stadträte hätten zu spät vom Verkaufsangebot des Eigentümers erfahren. Die Stadtverwaltung widersprach jedoch: Sie habe rechtzeitig in den Ausschüssen des Stadtrates darüber informiert. (SZ/us)

