CDU-Kreischef Hartmann will keinen Rechtsruck Die Dresdner Christdemokraten lecken ihre Wahlwunden. Dem Vorsitzenden halten sie trotz der Stimmverluste weiter die Treue.

Christian Hartmann meint, die CDU sei selbstzufrieden geworden. © Sven Ellger

Der alte Chef ist auch der neue. Christian Hartmann, CDU-Landtagsabgeordneter und Ortsvorsteher in Langebrück, führt die Dresdner Christdemokraten auch weiterhin. Beim Kreisparteitag im Rathaus bestätigten ihn 87,6 Prozent der Mitglieder im Amt. 235 der knapp 1 100 Dresdner CDU-Mitglieder waren gekommen. Sie wählten unter anderem auch neue Stellvertreter für Hartmann und den Schatzmeister. Neu ist eine Mitgliederbeauftragte. Sie soll künftig unter anderem neue Parteimitglieder gewinnen. Dieses Amt übernimmt ab sofort Agata Reichel-Tomczak. Die Marketingfachfrau gehört zum CDU-Ortsverband Blasewitz/Striesen.

Vor den Diskussionen und Abstimmungen hatte am Freitagabend im Rathaus der designierte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) Gelegenheit, zu sprechen. „Wir müssen in den Vorwärtsgang kommen“, sagte er mit Blick auf das schlechte Ergebnis bei den Bundestagswahlen. Kretschmer versprach eine ehrliche Debatte über die Gründe, forderte einen Schulterschluss der Mitglieder und sagte, diese müssten von den Zielen der Partei überzeugt sein. Seine Zuhörer klatschten freundlich. Stürmischen Beifall gab es für Kretschmer nicht.

Hartmann räumte später ein, der Rücktritt von Ministerpräsident Stanislaw Tillich sei auch für ihn überraschend gekommen. „Es ist ein ungewöhnliches Verfahren und viele haben das Gefühl, in diesen Prozess nicht eingebunden zu sein“, kritisierte der Kreisvorsitzende. Er könne sich aber keinen besseren Kandidaten als Kretschmer vorstellen, und ohnehin habe die CDU keine Zeit für Personaldiskussionen.

Bei der Stadtratswahl und der Landtagswahl in zwei Jahren soll die CDU wieder stärkste Kraft in Dresden werden. „Dazu braucht es keinen Rechtsruck“, sagte Hartmann. „Wir debattieren in Dresden manchmal auch Luxusprobleme“, stellte er fest, die CDU sei selbstzufrieden geworden. Mit neuen Leitlinien will die Partei ihr Profil schärfen. Daran wird gearbeitet. (SZ/csp)

