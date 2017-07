CDU gegen die Gegendemo Der Stadtverband will der rechtsextremen NPD am Sonnabend nicht noch mehr Aufmerksamkeit verschaffen. Die übrigen Parteien sehen das anders.

CDU-Stadtverbandschef Thomas Gallitzdorfer. © Andreas Weihs

Der CDU-Stadtverband beteiligt sich nicht an der Gegenveranstaltung zum NPD-Wahlkampfauftakt am Sonnabend im Stern. Das teilte der Vorsitzende Thomas Gallitzdorfer mit. „Wie andere Parteien lehnen auch wir die Überzeugung der NPD ab, gegen eine Wahlkampfauftaktveranstaltung gibt es jedoch aus unserer Sicht im Sinne demokratischer Grundprinzipien nichts einzuwenden.“ Eine Gegenveranstaltung verschaffe dem Ganzen darüber hinaus eine größere Bühne. Der Stadtverband befürchtet zudem gegenseitige Provokationen von links und rechts. „Die Gewaltbereitschaft von Demonstranten haben wir erst kürzlich in Hamburg erleben müssen“, sagt der Stadtverbandschef. „Wir lehnen das ganz klar ab!“

Parteien wie SPD, Linke, Grüne und FDP sowie Gewerkschaften, Initiativen und Vereine wollen am Sonnabend zwischen 10 bis 15 Uhr unter dem Motto „Riesa wählt bunt!“ zusammenkommen. Der Rathausplatz wird Kundgebungsort sowie Start und Ziel für eine Demonstration zum Stern sein. „Wir wollen dem braunen Treiben nicht unwidersprochen zusehen“, sagt Mitorganisator Volker Herold.

Polizei rüstet sich für Riesa

Unterdessen hat die Polizei die Riesaer Stadthalle Stern im Blick: Dort will die rechtsextreme NPD am Sonnabend ihren bundesweiten Wahlkampfauftakt abhalten und rechnet dafür mit mehreren Hundert Sympathisanten, die womöglich auch mit Reisebussen anreisen. Gleichzeitig ist dagegen auch Protest angekündigt. Die Polizeidirektion bereitet deshalb einen Einsatz vor – lässt sich dabei vorher nicht in die Karten schauen. „Angaben zu Art und Umfang werde ich momentan nicht tätigen“, sagt Polizeisprecher Enrico Lange.

Bislang lägen keine Erkenntnisse zur Anreise potenziell gewaltbereiter Personen nach Riesa vor. „Gleichwohl können wir dies nicht vollständig ausschließen“, so Lange. Zuletzt war es bei NPD-Veranstaltungen in der Stadt bei friedlichem Protest geblieben. (SZ/csf)

