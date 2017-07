CDU führt Gespräche zu Rechtsextremismus-Studie Die Fraktion im Freitaler Stadtrat wertet nähere Informationen aus. Auch die Bundesregierung hat sich geäußert.

Nachdem eine Entscheidung zum Umgang mit der umstrittenen Rechtsextremismus-Studie im jüngsten Stadtrat vertagt worden war, gibt es jetzt genauere Informationen zu den Gründen des Antrags der CDU-Fraktion. „Uns liegt die Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage vor, die wir gern noch intensiv auswerten möchten“, erklärt CDU-Fraktionschef Martin Rülke. Außerdem suche die Fraktion das Gespräch zu Wissenschaftlern in Bezug auf die Studie und ihre Methodik.

Die CDU hatte im Stadtrat beantragt, einen Beschluss über Konsequenzen zur Studie zu verschieben. Damals erklärte Rülke, die Fraktion habe kurz vor der Sitzung Informationen erhalten, die man gerne genauer auswerten möchte, bevor ein Beschluss gefasst werde. Ursprünglich sollte der Stadtrat vor der Sommerpause über einen gemeinsamen Antrag von CDU, Freien Wählern und AfD entscheiden. Darin fordern die Fraktionen die Überprüfung der Studie auf wissenschaftliches Fehlverhalten durch eine unabhängige Institution. Die Kosten dafür sollen aus dem Haushalt getragen werden. In der Sitzung ließ Rülke durchblicken, dass dazu Uneinigkeit in der Fraktion herrsche.

Die Ost-Beauftragte der Bundesregierung, Iris Gleicke (SPD), hatte die regionalen Faktoren für Fremdenfeindlichkeit in Ostdeutschland untersuchen lassen. Dazu hatte das Göttinger Institut für Demokratieforschung insgesamt 40 Bewohner, Politiker und Akteure aus Freital, Heidenau und Erfurt interviewt, darunter auch vier Mitglieder des Freitaler Stadtrates. Kritik gab es unter anderem an den Anonymisierungen in der Studie. Zudem stellen die Ergebnisse Freital in ein falsches Licht, heißt es im Antrag.

