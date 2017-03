CDU-Fraktion verliert Mitglied Thomas Mache war bereits im Februar mit knapp 30 weiteren Pirnaern aus der Partei ausgetreten.

zurück Bild 1 von 2 weiter © dpa

Thomas Mache.

Der Pirnaer Stadtrat Thomas Mache kündigt seinen Rückzug aus der CDU-Ratsfraktion an. Er war im Februar gemeinsam mit knapp 30 weiteren Pirnaern aus der Partei ausgetreten, hatte sich aber zunächst entschieden, in der CDU-Fraktion des Stadtrats als parteiloses Mitglied weiter mitzuarbeiten. Aufgrund der sachlichen Zusammenarbeit in der Fraktion sehe er keinen Grund, sie zu verlassen, so Mache damals.

Inzwischen ist der 44-Jährige zu einer anderen Auffassung gekommen. Ausschlaggebend seien nicht zuletzt die Wirren bei einer Personalentscheidung auf der jüngsten Ratssitzung gewesen, erklärt Thomas Mache. Auf der Sitzung am vergangenen Dienstag sollte Ex-Stadtrat Ralf Thiele als fachkundiger Bürger in den Aufsichtsrat der städtischen Service- und Beteiligungsgesellschaft gewählt werden (SZ berichtete). Die Wahl war umstritten. Dass selbst Teile der CDU versuchten, den Einzug ihres Parteimitglieds Thiele in den Aufsichtsrat zu verhindern, sei für ihn unverständlich, so Thomas Mache. Er möchte sich nach eigenem Bekunden zunächst keiner anderen Fraktion im Stadtrat anschließen. (SZ/ce)

zur Startseite