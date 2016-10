CDU-Fraktion hat neuen Stellvertreter Nach dem Rückzug von Walter Hannot haben die Mitglieder einen neuen Vize-Chef und eine Beauftragte gewählt.

Bereits Ende September hatte der Meißner Stadtverband der Christdemokraten ins Hotel „Ross“ an der Großenhainer Straße zu seiner zweiten Mitgliederversammlung in diesem Jahr gebeten. Nach dem Rückzug des 2015 gewählten Vize-Stadtverbands- chef und Leiter des Kulturvereins Meißen, Walter Hannot, musste nun dessen Posten neu besetzt werden. Zum stellvertretenden Vorsitzenden wurde in der Sitzung einstimmig Matthias Weise gewählt, der zuvor sogar schon einmal als CDU-Chef tätig gewesen war.

Ebenfalls entschieden wurde die Frage, wer neue Mitgliederbeauftragte des Stadtverbandes werden soll. Hier votierten die Mitglieder für die Meißner Landtagsabgeordnete Daniela Kuge. Anschließend an die Wahlgänge informierten die Vorsitzenden von Vorstand sowie Stadtratsfraktion über die nächsten Ziele. Eines, was vor Kurzem nicht erreicht wurde, ist die Besetzung des Postens des Ersten Bürgermeisters der Stadt Meißen. CDU-Kandidat Joachim Moheeb schaffte es nicht, genügend Stadträte für sich zu gewinnen.

