CDU fordert mehr Sicherheit Ein Stadtrat hat 13,5 Millionen Euro entdeckt. Damit sollen neue Projekte finanziert werden.

Bei einem Umfang von rund 1,2 Milliarden Euro pro Jahr erscheinen rund 13,5 Millionen Euro für 2017 und 2018 nicht viel. Aber mit dieser Summe will die CDU einiges verändern. Stadtrat Peter Krüger hat jetzt einen Plan vorgelegt, wie dieses Geld im Doppelhaushalt verteilt werden soll.

Einen Punkt nennt Krüger „Kernkompetenz der CDU“ – die Sicherheit. So sollen 2,2 Millionen Euro in 20 zusätzliche Mitarbeiter für den gemeindlichen Vollzugsdienst fließen und zwei für Suchtprävention eingestellt werden. So will Krüger das „Sicherheitsgefühl“ steigern. Darunter dürften auch Fußwegsanierung und Beleuchtung fallen. Außerdem soll ein flexibles Team aus 25 Kita-Erziehern entstehen, um Ausfälle zu kompensieren. Zudem setzt sich die CDU für Reparaturen an Schulen, Sportstätten und für neue Straßendecken ein. Auch der Sport soll stärker gefördert werden. Krüger plant zudem mit mehr Geld für den Umbau behindertengerechter Wohnungen, das Societaetstheater und fordert ein neues Touristenleitsystem.

Wo er dieses Geld im Haushalt wegnehmen will, verrät Krüger nicht. „Sonst verwenden es andere. Aber es ist nichts mit politischer Brisanz.“ Er werde nicht vorschlagen, an der Woba oder der Jugendhilfe zu sparen. Krüger will nun mit jenen Fraktionen verhandeln, die die Mehrheit stellen: Linke, Grüne und SPD. (SZ/awe)

