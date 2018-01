CDU fordert mehr Geld für Dresdner Sport

Der Freistaat Sachsen hat angekündigt, beim Breitbandausbau den Eigenanteil Dresdens in Höhe von 1,8 Millionen Euro zu übernehmen. Der CDU-Landtagsabgeordnete Lars Rohwer fordert deshalb Dresdens Sport- und Finanzbürgermeister Peter Lames (SPD) auf, dieses freigewordene Geld in den Dresdner Sport zu investieren. Rohwer führt explizit Sportbauten an.

Auf Anfrage der Sächsischen Zeitung erklärt Lames wiederum, dass die Stadt Dresden durchaus weiterhin in die Sportinfrastruktur investieren will. Lames nennt die vier Millionen Euro für das neue Trainingszentrum von Dynamo Dresden im Ostragehege oder auch 1,8 Millionen Euro für das sanierungsbedürftige Dach der Margon-Arena. Lars Rohwers Idee muss er jedoch eine Absage erteilen. Denn: Die angeblich freigewordenen 1,8 Millionen Euro waren laut Lames nicht im Haushalt eingestellt. Sie waren lediglich als Mehrbedarf aufgeführt und hätten notfalls kurzfristig nachgeschoben werden müssen. Diesen Spielraum bietet der Haushalt. (SZ/jr)

