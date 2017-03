CDU drängt auf Konzept für Weihnachtsmarkt

Der Bautzener Wenzelsmarkt soll noch schöner werden. © Archivfoto: Carmen Schumann

Die CDU-Fraktion im Bautzener Stadtrat drängt die Verwaltung, sich zum weiteren Vorgehen für einen Konzeptwettbewerb für die kommenden Weihnachtsmärkte ab 2018 zu äußern. In einer E-Mail an Oberbürgermeister Alexander Ahrens (SPD) und Andreas Hennig vom städtischen Kulturbüro mahnte CDU-Stadtrat Dirk Lübke in dieser Woche im Namen der Antragsteller „ein zeitlich und inhaltlich überarbeitetes Konzept“ an. Dieses solle deutlich vor der nächsten regulären Stadtratssitzung an die Bürgervertreter geschickt werden. „Damit wir Stadträte hinreichend Gelegenheit haben, den neuen Vorschlag zu diskutieren“, erklärt Lübke. Der Stadtrat trifft sich das nächste Mal am 29. März.

Die CDU-Fraktion hatte zum Jahresanfang einen Antrag zur besseren Organisation und Gestaltung des Wenzelsmarktes bei der Verwaltung eingereicht. Ziel ist unter anderem, den Weihnachtsmarkt alljährlich bis kurz vor Heiligabend zu öffnen und gegebenenfalls nach den Festtagen eine Art Wintermarkt zu veranstalten. Im vergangenen Jahr endete das Markttreiben sehr früh. Das lag daran, dass der Wenzelsmarkt traditionell vom ersten bis vierten Advent abgehalten wird. Der vierte Advent lag 2016 sechs Tage vor Heiligabend. (SZ/ma)

zur Startseite