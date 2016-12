CD soll Lieder für ermordete Anneli versammeln Die Anneli-Marie-Stiftung hat jetzt eine erste Jahresbilanz gezogen und erweitert ihr Angebot.

Die Anneli-Marie-Stiftung erinnert an die im August vergangenen Jahres entführte und ermordete 17-Jährige und hält ihren Geist lebendig. © Claudia Hübschmann

Mit Klavierunterricht für junge, begabte Menschen durch die Musikerin Claudia Forberger hat die Anneli-Marie-Stiftung dieses Jahr ihre praktische Arbeit aufgenommen. Die Stiftung erinnert an die im August vergangenen Jahres entführte und ermordete 17-Jährige und hält ihren Geist lebendig. Die Schüler hätten ihre Fortschritte zum Beispiel beim Meißner Weinfest und während eines Adventsnachmittages präsentiert, heißt es in einer der SZ vorliegenden Jahresbilanz. Im kommenden Jahr sollen die Förderangebote über den Klavierunterricht hinaus ausgebaut werden. Angedacht sei, einen Musikworkshop zu veranstalten, in dem junge Menschen zusammenkommen und gemeinsam ihre musikalische Stärke entfalten können. Überdies plant die Stiftung eigenen Angaben zufolge, eine CD zusammenzustellen, auf der alle Lieder, die bisher für Anneli-Marie geschrieben wurden, enthalten sind.

Ein weiteres Projekt, an dem derzeit intensiv gearbeitet wird, ist der Aufbau eines mobilen Spielgeräte-Containers. Der sogenannte Conplayner soll voraussichtlich nächstes Jahr in den Betrieb gehen.

„Das zurückliegende Jahr bestärkt uns in unserem Tun und macht uns Mut für kommende Aufgaben“, heißt es in Rück- und Ausblick.

Mit dem Grundstock der Stiftung werde die Arbeit finanziell abgesichert. Dank dafür gebühre allen Spendern, die sich mit großen und kleineren Beiträgen beteiligt hätten. Die Spenden fließen zu 100 Prozent in die verschiedenen Projekte der Stiftung. Um den begonnen Weg weiter erfolgreich fortsetzen zu können, sind weitere Spenden nötig. Auf der neu gestalteten Internetseite, die mit großer Hilfe des Unternehmensnetzwerkes Deutschland realisiert werden konnte, lassen sich Informationen dazu finden.

www.anneli-marie.com

