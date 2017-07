Castingshow ohne Dieter Bohlen BSDS heißt es am kommenden Sonntag am Butterberg. Talente von 18 bis 80 wollen es wissen.

Auch ohne Dieter Bohlen suchen die Burkauer ihren Superstar. © dpa

Dieter Bohlen bleibt diesmal zu Hause – er wurde gar nicht erst eingeladen. Bei BSDS – Burkau sucht den Superstar – nehmen Dorfbewohner das Casting der (bisher unentdeckten) Talente auf großer Bühne selbst in die Hand. Mehrere Bewerber gibt es. Wer sich noch der Jury stellen möchte, kann sich bis maximal eine Stunde vor der Veranstaltung melden, sagte Barnabas Kunze, Vorsitzender der Natur- und Heimatfreunde in Burkau. Ausgetragen wird der Talentewettbewerb, der zum ersten Mal in dieser Form in Burkau stattfindet, am Sonntag, 16. Juli, von 11 bis 13 Uhr an der Waldbaude am Butterberghang auf der Burkauer Seite.

Bereits angemeldet haben sich ein Zauberer, ein Gesangsduo, ein Mundartdichter, Instrumentalisten mit Trompete und Steierischer Harmonika sowie ein Leierkastenmann – alles Burkauer bzw. Leute mit Burkauer Wurzeln. Die Castingshow, die von den Burkauern Nicole Sehring und Andre Strobel moderiert wird, ist aber nicht nur auf Bewohner der Gemeinde beschränkt. Die Bühne steht jedem offen, der sein Talent anderen zeigen möchte. Der Sieger darf die Waldbaude der Heimatfreunde für eine Feier kostenlos nutzen.

Als Jury fungieren die Zuschauer. Jeder bekommt ein Holzstäbchen, das er nach den Präsentationen in ein Kästchen werfen kann. Eingebunden ist BSDS in das traditionelle Fest im Grünen, das jedes Jahr an der Burkauer Waldbaude stattfindet. (SZ/ir)

Anmeldungen für den Talentewettbewerb an naheifreubu@web.de

