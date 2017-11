Casting mit prominenter Jury

Dresden. Das Modeteam Dresden dehnt sein Wirkungsfeld auf Europa aus. Künftig wird die Model- und Veranstaltungsagentur Messen im Modebereich organisieren. Dafür und auch für Film-, Foto- und Catwalk-Projekte sucht die Agentur-Chefin Sabine Ludwig neue Gesichter. Deshalb lädt sie mit ihrem Team am 29. November zu einem Casting in die Altmarkt-Galerie ein. Von 17 bis 20.30 Uhr können sich im Mode-Geschäft „Kult“ Frauen und Männer im Alter von 18 bis 40 Jahren vorstellen. Damit startet das Modeteam eine bundesweite Kampagne. Im ersten Quartal 2018 castet es deutschlandweit Nachwuchs. Wer sein Glück in Dresden versucht und vor den Experten mit Talent und Ausstrahlung punkten will, trifft dabei auf einen Prominenten: der Dynamo-Spieler Pascal Testroet, nach seiner schweren Knieverletzung seit Monaten vom Spielfeld verbannt, verstärkt die Modeteam-Jury. (SZ)

www.modeteam.de

zur Startseite