Casino zieht neben die Tankstelle Am Autohof an der A 4 wird es bald ein neues Eldorado für Liebhaber des Glücksspiels geben. Zunächst muss Baurecht geschaffen werden.

In diesem Gebäude in der Nähe der Autobahnauf- und Abfahrt Siebenlehn gab es viele Jahre lang nicht nur eine Tankstelle, sondern auch eine Gaststätte. Seit sie nicht mehr betrieben wird, suchte die Stadt nach einem neuen Betreiber. Der ist nun gefunden. © Claudia Hübschmann

Die Idee, die ehemalige Ausflugsgaststätte direkt neben der jetzigen Shell-Tankstelle am Autohof Nossen wieder zu nutzen, gibt es schon eine ganze Weile. Jetzt, erzählt Nossens Baudezernentin Carola Bieber, kommt endlich Bewegung in die Sache. So hätten die Stadträte in ihrer Sitzung am 6. April der Aufstellung eines Bebauungsplanes für die Räumlichkeiten zugestimmt. „Der Investor muss diesen Weg gehen, um für sein Vorhaben Baurecht zu schaffen“, erklärt Bieber.

Dazu habe der Sitzung auch ein Mitarbeiter der Firma beigewohnt, die zukünftig das Areal betreiben möchte. Dabei handelt es sich um den Casino-Spezialisten „Spiel-In“. Für diesen hatte Mario Markscheffel die Pläne des Betreibers den Stadträten erläutert.

Spiel-In mit Sitz im Städtchen Kölbingen in Rheinland-Pfalz betreibt in ganz Deutschland fast 50 Spielhallen, darunter die Mehrzahl im Westen und Osten der Republik. Alleine in Dresden gibt es drei Filialen, in Leipzig zwei und in Chemnitz eine. „Nun wird bald eine in Nossen dazu kommen. Der Investor will auf schnellstem Weg Baurecht schaffen. Dafür bedurfte es zunächst des Beschlusses des Stadtrates“, sagt Bieber.

Vorgesehen sei, die Nossener Bürger frühzeitig zum neuen Bebauungsplan für das direkt an die Shell-Tankstelle angrenzende Gebäude zu informieren. „Das ist einmal durch die öffentliche Sitzung schon geschehen, wird aber auch noch durch die öffentliche Auslegung der Bauunterlagen untersetzt“, so Bieber. Konkret könne zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht gesagt werden, wann die Unterlagen zur Einsichtnahme ausgelegt werden.

Mario Markscheffel vom Casino-Betreiber war gestern für die SZ nicht zu erreichen. Somit lassen sich noch keine konkreten Angaben zum Umfang der Bautätigkeiten und deren Kosten machen. Dafür muss aller Voraussicht nach ohnehin zuerst der Bebauungsplan stehen. Im Normalfall sollte das in zwei bis drei Monaten – also spätestens bis Anfang August geschafft sein. Klar ist dagegen, dass mit Spiel-In ein finanziell solides Unternehmen in den Nossener Autohof ziehen wird. Die jüngste, Anfang letzten Jahres bestätigte Firmenbilanz stammt aus dem Jahr 2014. Demnach lag die Bilanzsumme Ende des Jahres bei über 2,5 Millionen Euro, der Gewinn innerhalb eines Jahres bei mehr als 200 000 Euro. Die Geschäftsführerin der Spiel-In Casino GmbH heißt bereits seit 1989 Petra Reichert-Baldus.

Ihr Unternehmen hatte seine Anfänge 1954 gemacht, als die ersten 25 Automaten in mehreren Spielstätten aufgestellt wurden. 1979 folgten die ersten Spiel-In Casinos in Trier, später folgten Koblenz und Mainz. Außerdem eroberte ein eigenes TV-Spiel den Markt. Das erste Spiel-In-Casino in den neuen Bundesländern wurde 1991 eröffnet. Seit knapp 15 Jahren expandiert die Firma auch in Autobahn-Raststätten und Tankstellen. Laut Internet-Präsenz des Casinos geht es in den Etablissements aber nicht nur ums Zocken an Automaten. „Alle Casinos verfügen über hochwertige Einrichtung mit Wohlfühlcharakter. Auch für die wichtige Technik ist jederzeit Sorge getragen. Sollte es einmal zu kleineren Störungen kommen, stehen First-Class-Techniker bereit. Machen sich größere Störungen bemerkbar, so steht ein 24 Stunden-Service unseren Technikern für schnelle Hilfe zur Seite“, heißt es dort.

Neben der Möglichkeit zum Glücksspiel bietet der Casino-Betreiber Gäste-Lounges samt Massagesessel und TV-Programm. Außerdem gehören Internetterminals mit schnellen Verbindungen zum Standardrepertoire.

Mit dem Casino „Gameland“ gibt es auf Nossener Flur bereits ein Pendant an einer Autobahnraststätte. Dieses befindet sich im Industriegebiet 1 innerhalb des Maxi Autohofs Nossen im Ortsteil Starbach. Im nächsten Jahr feiert das Casino 20-jähriges Bestehen am Standort. Angst vor der neuen Konkurrenz hat man hier nicht. „Wir haben erstens ein treues Stammklientel, außerdem liegt der andere Rasthof weit genug weg“, sagte eine Mitarbeiterin des Casinos der SZ am Telefon.

zur Startseite