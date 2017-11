Cashboard ohne Cash Das hoch gelobte junge Meißner Finanz-Start-up Cashboard ist insolvent. Es bleibt nur eine Hoffnung.

Gescheitert: Stephan (38) und Robert Henker (35) an ihrem ehemaligen Meißner Firmensitz in Meißen-Triebischtal. Trotz der Insolvenz ihrer Online-Finanz-Firma wollen sie nicht aufgeben. © Claudia Hübschmann

Es ist ein heißer Tag im August vor zwei Jahren. Die beiden Brüder stehen auf dem oberen Parkdeck von Kaufland in Meißen-Triebischtal. Robert und Stephan Henker tragen weiße Hemden und Jeans. Die Fotografin dirigiert sie mal nach links und mal nach rechts. Die Brüder folgen ihren Anweisungen und lächeln dabei sogar etwas. Sie sind guter Dinge und scherzen auch mal. Gerade hatten sie ihre Kundendienst-Dependance im Meißner Kaufland ausgebaut und neue Räume in Berlin bezogen. Ihre Firma heißt Cashboard. Ein neuer Stern am unüberschaubaren Himmel der Online-Plattformen für Finanzen. Jetzt ist er ganz plötzlich verglüht.

Das Amtsgericht Berlin-Charlottenburg gibt die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens schon am 10. Mai 2017 bekannt. Für die damals rund 10 000 Kunden, die 30 Mitarbeiter und die vielen Experten aus der Branche kommt dieser Schritt völlig überraschend. Cashboard aus Meißen ist das Vorzeige-Unternehmen der Branche. Es möchte mit neuer Technik das Geld der Kunden einfacher und gewinnbringender anlegen. Es möchte die Sprache der Kunden sprechen, nicht die der Banker. Es möchte der moderne, junge und digitale Gegenentwurf zum klassischen Bankberater sein, der die Risiken im Kleingedruckten versteckt. Dass alles ist nicht gelungen.

„Wir sind auf den letzten Metern gescheitert“, erklärt Firmenchef Robert Henker kurz nach der Insolvenz. Das weitere Wachstum sei nur durch Fremdfinanzierung zu stemmen gewesen. Aber niemand war bereit, weiter Geld in die junge Firma zu stecken. Trotz der vielen erfolgreichen Finanzierungsrunden zuvor (zuletzt hätte die Firma sogar drei Millionen Euro einsammeln können), trotz Gewinns des höchst dotierten Start-up-Preises in Europa, mit dem vier Millionen Euro für Fernsehwerbung verbunden waren. Und trotz des Einstiegs von Risiko-Investoren als stille Teilhaber.

Was lief da schief? Die Erklärung der Firma vom Juni dieses Jahres ist eher dürftig: „In den zurückliegenden sieben Jahren konnten wir Cashboard zu der nach Kundenzahl größten anbieterunabhängigen und produktübergreifenden Geldanlageplattform Deutschlands aufbauen. (...) Das Modell einer unabhängigen Plattform für die private Geldanlage konnten wir leider nicht gewinnbringend umsetzen. (...) Daher müssen wir hiermit leider bekannt geben, dass Cashboard den Geschäftsbetrieb einstellen wird.“

Die Cashboard-Kunden konnten unter verschiedenen Anlagemodellen wählen. Beliebt war eine Geldanlage in Fonds mit Kapitalschutz und garantierter zweiprozentiger Mindestrendite. Gebühren und eine Mindestanlagesumme wurden nicht verlangt. Cashboard erhielt nur eine Erfolgsbeteiligung, sprach vor allem junge, digital affine Kunden an. Die Guthaben und Anlagen sind von der Geschäftsaufgabe nicht betroffen. Jeder Kunde verfügt über ein persönliches Bankkonto und Depot bei einer Partnerbank, insbesondere der ebase, einer Tochter der Commerzbank.

Was ist der Grund für diesen Absturz von der Nummer eins der jungen Branche der Online-Geldanlage-Plattformen in die Pleite? Die Gründer möchten darüber noch nicht sprechen. Robert Henker sagt der Sächsischen Zeitung, er werde auf Anraten des Insolvenzverwalters jetzt keine Stellung beziehen. Er bestätigt aber die vollständige Abwicklung der Firma bis zum Jahresende. Der Geschäftsbetrieb wird definitiv eingestellt.

Irgendetwas ist da ganz gehörig schiefgelaufen, mutmaßen die Beobachter der Gründerszene. Cashboard hatte zunächst genügend Cash. Vielleicht waren die Wachstumsziele zu ehrgeizig? Vielleicht lag es an einer zweiprozentigen Gewinngarantie, die - als Marketinginstrument gedacht - der Firma viel Geld gekostet hat. Oder war der Vertrieb das Problem. Viele junge Internet-Firmen verlassen sich auf das Netz und vernachlässigen den Aufbau eines eigenen Vertriebes. Möglicherweise war auch das Preismodell falsch. Cashboard verzichte im Unterschied zur Konkurrenz vollständig auf fixe Einnahmen, setzte allein auf eine Gewinnbeteiligung von zehn Prozent. Führte das in den Ruin?

Robert Henker sagt der SZ vorige Woche, er werde auf diese Fragen später antworten. Zunächst möchte er sich gemeinsam mit seinem Bruder auf die Beendigung des Insolvenzverfahrens konzentrieren. So viel sagt er noch: „Ich habe aber ein neues Projekt im Auge. Wir werden es starten.“

Die Idee der Henkers, mit Hilfe von selbst programmierten Algorithmen den Kunden das Geldanlegen einfacher, leichter und profitabler zu machen, hat ja eine tragfähige Grundlage. Viele Banken können das nicht, sind an ihre hauseigenen Fonds gebunden. Die Henkers hatten eine Auswahl von 6500 Finanzprodukten im Portfolio. Und Sparen ist in Deutschland so populär wie eh und je.

Die beiden Henker-Brüder hatten alles, was sie besaßen, ins Unternehmen gesteckt. Das ist jetzt erst einmal weg. Ihren Glauben an die Zukunft der Geldanlage mit Hilfe von Robotern haben sie offensichtlich noch nicht verloren. Robert Henker: „Ich freue mich schon auf unser neues Projekt.“

