Casablanca, Puffbesuche und das Politbüro

Ein Rocker macht eine Lesung. Wäre das vor 30 Jahren denkbar gewesen?

Also für mich auf keinen Fall. Der Begriff Lesung ist allerdings ein wenig irreführend. Ich werde einen Partner auf der Bühne haben, mit dem ich ein lockeres Gespräch über das Damals und Heute beginne. Aus meinem Buch „Rocklegenden“ lese ich aber natürlich auch vor. Und dazwischen werde ich immer wieder mal zur Gitarre greifen und mal einen Song oder auch nur einen Refrain anspielen. Es ist sozusagen eine musikalische Lesung.

Irgendwie hatten Sie ja schon 1987 Lesungen auf der Bühne. „Halb und Halb“ durften Sie nicht singen. Da haben Sie einfach den Text vorgetragen.

Das stimmt natürlich. Damals stand aber bei City die Musik schon eher im Mittelpunkt. Der Sprechanteil hielt sich glücklicherweise in Grenzen.

Vermissen Sie heute manchmal diese politischen Reibungspunkte?

Nein, wir sind froh, dass das Geschichte ist. Damals fühlten wir uns ja auch irgendwie in unserer Eitelkeit gebauchpinselt, weil das Politbüro unsere Platte gehört und gemeckert hat. Auch heute gibt es übrigens noch genug Dinge, die uns nicht passen und die wir aufgreifen. Auch auf unserer neuen Platte „Das Blut so laut“, die am 7. April erscheint.

„Casablanca“ von 1987 war nicht nur Ihr erfolgreichstes Album, sondern auch das heikelste. Warum durfte es überhaupt erscheinen?

Das lag an dem warmen Wind aus Ost, der damals wehte und offensichtlich schon einige Genossen erfasst hatte. Auch bei Amiga hat man damals den Konflikt nicht mehr gescheut.

Waren Sie sie selbst je in Casablanca?

Nein, noch nie. Und ich stehe auch nie am Fenster, falls Sie das fragen wollen. (lacht)

Keine Angst, Ihre Verbindung zu Dresden interessiert mich mehr.

Wir haben zu DDR-Zeiten sensationelle Konzerte in Dresden gespielt, vor allem in der Jungen Garde. Vor zwei Jahren haben wir endlich mal eine Stadtführung mitgemacht. Die hat unsere Liebe zu Dresden noch mal gefestigt.

Persönliches erfährt man in Ihrem Buch kaum über Sie. Ist das Absicht?

Ja, es sollte ja keine Autobiografie sein, sondern ein Buch über Rocklegenden. Ich glaube, diese Geschichten interessieren die Leute mehr, als irgendwelche Fakten über meine Schwester. Die Kunst, so ein Buch zu schreiben, ist eher, es so zu schreiben, dass die Band danach noch zusammenbleibt. Wir fünf haben damals alle dasselbe erlebt. Aber für jeden einzelnen von uns ist das noch lange nicht das Gleiche.

Was ist ihre Lieblingsanekdote?

Am meisten gehen die Leute ab, wenn ich von unserem Schlagzeuger erzähle, den wir 1978 in unserem Auftrag zum Puffbesuch nach Hamburg geschickt haben. Wir haben zusammengelegt, und er sollte uns berichten. Die Dame fragte ihn dann, ob er nicht dabei etwas Musik hören wolle. Und dann legte sie „Am Fenster“ auf. Das war für ihn natürlich der absolute Lustkiller. Die Sache endete damit, dass er im ganzen Haus Autogramme schreiben musste.

