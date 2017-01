Caruso bleibt stumm Die Rassegeflügelschau in Staucha muss in diesem Jahr ausfallen. Für viele Tiere hat das bittere Konsequenzen.

Steffen Kretzschmar und sein ganzer Stolz: Sein Hahn Caruso ist ein preisgekrönter Schreihals. Doch in diesem Jahr muss das stimmgewaltige Federvieh stumm bleiben. Die Rassegeflügelschau, die am Wochenende in der Markthalle Staucha stattfinden sollte, muss in diesem Jahr ausfallen. Ein Großteil der 89 Aussteller reagierte mit Unmut auf die Absage. © Sebastian Schultz

Caruso ist stimmgewaltig. Der porzellanfarbige Federfüßiger Zwerg hat schon so manchen Hahnkräh-Wettbewerb gewonnen. 141 Mal in einer Stunde erklang im Vorjahr sein Kikeriki in Luppa, damit war er der souveräne Sieger. Auch bei einem Wettbewerb zu Ostern schlug sich Caruso wacker. Unter mehr als 200 Konkurrenten krähte er sich auf einen beachtlichen fünften Platz.

Bei der Rassegeflügelschau in Staucha ist Caruso regelmäßig der Star. Sein Besitzer ist Steffen Kretzschmar, der Vorsitzende des Geflügelzuchtvereins Stauchitz und Umgebung. Der plante wie in jedem Jahr im Januar die Rassegeflügelschau in der Markthalle in Staucha. „Caruso ist noch immer gut bei Stimme. Und es gab eine hervorragende Nachzucht“, sagt Kretzschmar stolz. Doch Caruso und alles andere Federvieh bleiben in diesem Jahr stumm.

Die Rassegeflügelschau, die an diesem Wochenende in Staucha stattfinden sollte, wurde kurzfristig abgesagt. Grund ist die Vogelgrippe. Es war eine Absage mit Ansage. „Wir haben schon seit November mit dem Veterinäramt des Landkreises in Verbindung gestanden. Man wolle sehen, wie es mit der Vogelgrippe weitergeht. Doch am Mittwoch voriger Woche kam die endgültige Absage“, so Steffen Kretzschmar. Der Verein habe sich noch um eine Ausnahmegenehmigung für eine reine Taubenschau bemüht, denn Tauben seien von der Vogelgrippe nicht betroffen. Doch auch eine solche Schau wurde nicht genehmigt.

Keiner will Fehler machen

Alle 89 Züchter, die für die Ausstellung gemeldet hatten, wurden einzeln von der Absage informiert. „Viele haben mit Unverständnis reagiert. Reich wird man als Geflügelzüchter sowieso nicht, aber durch den Verkauf von Nachzucht kommt wenigstens ein bisschen Futtergeld in die Kasse“, sagt der Vereinsvorsitzende. Auch für den Verein ist das eine Einbuße. Die Schau in Staucha ist die einzige Veranstaltung, die schwarze Zahlen schreibt. Sie hätte zum 14. Mal in der Markthalle stattgefunden. Jetzt fällt sie zum ersten Mal aus. Dennoch hat Kretzschmar, der im Bauhof der Gemeinde Naundorf arbeitet, Verständnis für die Absage. „Ich muss mal eine Lanze für das Veterinäramt brechen. Die haben sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Keiner will einen Fehler machen“, sagt er.

In ganz Sachsen wurde eine Sperre von Geflügelschauen verhängt, sagt Kerstin Thöns, die Sprecherin des Landkreises Meißen. Wann diese aufgehoben werden kann, steht nicht fest. Im Landkreis Meißen sei bisher allerdings noch kein Fall von Vogelgrippe nachgewiesen worden. Doch nicht nur in Sachsen und in Deutschland bedeutet die Vogelgrippe-Gefahr das Aus für Geflügelausstellungen. Auch in Polen wurde eine Schau, an welcher der Stauchitzer Verein teilnehmen wollte, abgesagt.

Ab in die Bratpfanne

Ein späterer Ausstellungstermin ist für den Stauchitzer Verein allerdings keine Option „Ende Januar werden die Brutmaschinen angeworfen, dann stellt kein Züchter mehr aus“, sagt Steffen Kretzschmar. Zudem müsse ja auch die Markthalle frei sein. Wenigstens hat der Verein in der Halle noch keinerlei Aufbauarbeiten für die Schau getroffen. „Solange keine Genehmigung vorliegt, wird kein einziger Käfig angefasst“, hatte der Vereinsvorsitzende als Motto ausgegeben. Dabei hätten viele Käfige angefasst werden müssen, insgesamt 861. Der Stauchitzer Bürgermeister Frank Seifert (parteilos) wusste am Montag noch gar nichts von der Absage. „Das ist natürlich sehr schade für den Verein, der die Schau lange vorbereitet hat“, sagt er. Für die Gemeinde hält sich der Mietausfall in Grenzen, zumal jetzt das Beheizen der Markthalle entfällt.

Der Verein, der 38 Mitglieder und neun Jugendliche hat, ist die Absage zwar nicht nur ein finanzieller Verlust, aber er schaut nach vorn. „Es geht weiter, im nächsten Jahr wird es wieder eine Schau geben“, sagt der Vorsitzende. Dann wird auch wieder der stimmgewaltige Caruso dabei sein. Anderes Geflügel, das in Stauchitz ausgestellt und für die Nachzucht verkauft werden sollte, hat allerdings weniger Glück. „Die meisten Tiere werden wohl in die Küche wandern“, umschreibt der 53-Jährige das Schicksal dieser Tiere. Sie landen nun in der Bratpfanne.

