Carport für knapp 60 000 Euro Bad Schandau ersetzt die beim Hochwasser beschädigten Garagen vorm Rathaus. Den Großteil der Kosten trägt der Staat.

© Kristin Richter

Die Stadt Bad Schandau will die alten Garagen vor dem Rathaus abreißen und an der Stelle einen neuen Carport mit einem verschließbaren Raum bauen lassen. Der Stadtrat hat jetzt den Auftrag dazu an die Sebnitztalbau GmbH vergeben. Das Unternehmen gab mit knapp 60 000 Euro das günstigste Angebot auf die Ausschreibung der Bauleistungen ab. Der Abbruch des alten, stark beschädigten Gebäudes ist inbegriffen. Es gab drei Bieter.

Der Ersatzneubau der Garagen ist eine Maßnahme zur Hochwasserschadensbeseitigung von 2013. Die werden zwar komplett über Fördermittel finanziert, Bund und Freistaat haben der Stadt aber nur rund 37 600 Euro zugesagt. Der Stadtrat entschied sich aber trotzdem, den teuren Bau zu beauftragen, weil die Verwaltung an anderer Stelle Kosten eingespart hatte. So seien Malerarbeiten und auch die Verlagerung des Archivs günstiger gewesen als erwartet. Das Archiv der Stadt wurde in den Bahnhof ausgelagert. Bisher waren die Akten nicht hochwassersicher im Rathauskeller untergebracht. Der Umzug ist bereits abgeschlossen. (SZ/gk)

zur Startseite