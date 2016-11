Carlsen schlägt zurück Dem Titelverteidiger gelingt der erste Sieg im Kampf um die Schach-Krone – weil Karjakin eine große Chance verpasst.

Nach sechseinhalb dramatischen Stunden strahlte Titelverteidiger Magnus Carlsen zum ersten Mal in die Kameras. Der dringend benötigte erste Sieg bei der Schach-WM in New York gegen Sergei Karjakin sorgte beim favorisierten Norweger für ungewohnte Glücksgefühle. „Ich bin sehr müde, aber auch unglaublich erleichtert und extrem glücklich. Es war schwierig, ihn zu brechen“, sagte Carlsen nach dem hart erkämpften Punkt zum 5:5-Ausgleich: „Ich hatte noch nie so viele Partien hintereinander nicht gewonnen.“

Das Duell zwischen Carlsen und seinem russischen Herausforderer steuert nun auf ein hoch spannendes Finale zu: Nur noch zwei reguläre Partien sind zu spielen. Es droht sogar eine Entscheidung in der Verlängerung. Am Mittwoch könnte es zum Tiebreak mit verkürzter Bedenkzeit kommen – an Carlsens 26. Geburtstag.

Dabei schien sich der Norweger zunächst durch eine Unachtsamkeit seiner Chancen zu berauben. Karjakin verpasste jedoch mit Schwarz früh ein Remis durch Zugwiederholung. Danach verfolgte der 26 Jahre alte Russe ungläubig, wie ihm diese entgangene Gelegenheit vorgeführt wurde. „Ich habe einige Fehler gemacht“, sagte der Herausforderer, dem in der achten Partie der erste Sieg gelungen war.

Carlsen gab zu, dass ihn die Situation nach der Niederlage „stark beeinflusst“ habe und „alles andere als einfach gewesen“ sei. Er habe es sogar nicht verhindern können, an einen Verlust des WM-Titels zu denken. Weniger Kopfzerbrechen machte ihm wohl die vom Weltverband verhängte Strafe. Weil er nach der verlorenen Partie die Pressekonferenz verlassen hatte, ohne Fragen zu beantworten, sollte er zehn Prozent des Preisgeldes zahlen – am Freitag wurde die Summe halbiert. (sid)

zur Startseite