Carli kommt gut an

Demnächst schwirrt sie aus: die Carli-Card für die neue Saison 2017/18. Ab 1. Juli liegt die neue Familien-Rabattkarte der Stadt Freital in den Briefkästen der rund 4 300 Haushalte mit Kindern. Die Karte, für die die eigens kreierte Maskottchen-Biene Carli wirbt, ist dann für ein Jahr gültig. Mit ihr bekommen Familien Vergünstigungen bei inzwischen 80 Anbietern aus Kultur, Handel, Handwerk und Gastronomie in Freital und Umgebung.

Im Sommer 2016 hatte die Stadt die Carli-Card eingeführt. Zusammen mit der Freitaler Agentur Ankola Design zieht die Stadt eine positive Bilanz. Sie hatte die Freitaler vor einigen Wochen in einer Umfrage nach ihrer Meinung zur Rabattkarte gefragt. Und tatsächlich: „Die Resonanz ist deutlich positiv“, sagt Stadtsprecher Matthias Weigel. Viele hätten den Wunsch, dass die Karte fortbesteht. Auch die Anbieter und Partner sehen die Rabattkarte weitestgehend positiv.

Rund 50 Teilnehmer hatten sich an der Umfrage beteiligt. Dabei hätten viele gelobt, dass die Karte Impulse für familiäre Unternehmungen gebe und sie hilft, die eigene Stadt noch besser kennenzulernen. In den Fragebögen außerdem positiv angemerkt wurde, dass durch die Karte die Attraktivität des Wohnortes gesteigert werde und etwas für Vereine und die heimische Wirtschaft getan werden.

Bei allem Lob gab es auch Verbesserungsvorschläge: So soll es mehr Coupons für Zielgruppen wie Alleinerziehende und einkommensschwache Familien oder schulpflichtige, größere Kinder geben. Um die Karte noch bekannter zu machen und die Akzeptanz zu erhöhen, sollten nach Ansicht der Befragten neben dem Newsletter, dem Amtsblatt und der Internetseite noch weitere Kanäle genutzt werden. Vorstellbar wäre eine App oder ein Auftritt in den sozialen Medien. „Die Stadtverwaltung wird die Anregungen sehr genau prüfen und, wo machbar, in die stetige Weiterentwicklung der Card einbeziehen.

Stadt sucht nach weiteren Anbietern

Anspruch auf die Carli-Card haben Eltern und Alleinerziehende mit einem oder mehreren im Haushalt lebenden Kindern bis zum vollendeten 18. Lebensjahr mit Hauptwohnsitz in Freital. Der Familienpass ist einkommensunabhängig und für die Freitaler kostenfrei.

Im Dezember 2015 hatte der Stadtrat die Einführung eines Familienpasses beschlossen. Seit November hat die Karte schließlich auch ihr eigenes Werbegesicht: Die Biene Carli ist auf Veranstaltungen unterwegs, um Präsente zu verteilen und Werbung für die familienfreundlichen Angebote zu machen. Die Stadt sucht stetig weiter nach Kooperationspartnern.

