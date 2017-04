Caritas sammelt auf der Straße Noch bis 1. Mai wird im Kamenzer Land für den guten Zweck um Geld gebeten – es soll auch Kirchgemeinden vor Ort zugute kommen.

In dieser Woche und noch bis 1. Mai machen sich Frauen und Männer aus den Pfarrgemeinden ehrenamtlich mit Sammelbüchsen oder Sammellisten der Caritas auf den Weg. 25 Prozent des Geldes sind für die caritative Arbeit in den Pfarrgemeinden vor Ort, 75 Prozent fließen diesmal in die Flüchtlingshilfe. Auch die römisch-katholischen Kirchgemeinde St. Maria Magdalena und Kreuz-Erhöhung Königsbrück beteiligen sich an der Aktion. Für die Sammlung kann auch Geld überwiesen werden, heißt es. Informationsblätter und Überweisungsträger findet man in den jeweiligen Kirchen.

Jeder, der das 18. Lebensjahr vollendet hat, darf sammeln gehen. 14- bis 17-Jährige dürfen bis zum Einbruch der Dunkelheit sammeln und sollten jeweils nur zu zweit unterwegs sein. Die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters muss vorliegen. Kinder unter 14 Jahren ist das alleinige Sammeln nicht gestattet. Jeder Sammler hat selbstverständlich einen Sammlerausweis bzw. den Personalausweis dabei. (SZ)

