Caritas sammelt fürs Ehrenamt Ende April startet die Hilfsorganisation ihre Frühjahrsaktion.

Unter dem Motto „Investieren Sie in Menschlichkeit“ findet vom 22. April bis 1. Mai die Frühjahrsstraßensammlung des Caritasverbandes für Dresden statt. In dieser Zeit sammeln Mitarbeiter und Ehrenamtliche des katholischen Sozialverbandes auf Straßen und Plätzen in Dresden und im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge für die Caritas-Hilfsangebote. Die Geldspenden sollen vor allem für die Ehrenamtsarbeit eingesetzt werden. „Für Kirche und Caritas gehört das Ehrenamt zum Wesenskern“, sagt Geschäftsführerin Juliana Schneider. Viele Hilfsangebote wären ohne ehrenamtliches Engagement nicht möglich. Nahezu jede Einrichtung des Verbandes arbeitet mit Ehrenamtlichen. Das betrifft sowohl die Beratungsdienste mit der Babykleiderkammer und den Flüchtlingspatenschaften als auch die ambulante Alten- und Krankenpflege mit der Seniorenbetreuung. Dienste wie das Onlineprojekt für suizidgefährdete Jugendliche oder künftig die Bahnhofsmission seien ohne das Ehrenamt nicht denkbar, so Frau Schneider. Die Caritas wird nicht nur von engagierten Christen, sondern auch von aktiven, kirchlich ungebundenen Menschen unterstützt. Die Sammler der Caritas tragen eine verplombte Büchse mit Caritas-Logo bei sich und können sich auf Verlangen ausweisen. (SZ/mb)

Spendenkonto: DE86850503000225732882

BIC: OSDDDE81XXX, Ostsächsische Sparkasse Dresden,

Stichwort: Seniorenbetreuung

