Caritas-Geschäftsstelle zieht um Dafür wird das Haus in der Ludwig-Richter-Straße für 735 000 Euro ausgebaut und saniert. Die hohe Summe verwundert einige Stadträte.

© Symbolfoto: Matthias Rietschel

In das Haus an der Ludwig-Richter-Straße 1 soll schnellstmöglich die neue Geschäftsstelle des Caritasverbandes für das Dekanat Meißen einziehen. Dazu bedarf es allerdings eines Um- und Ausbaus des Gebäudes. Dieser wird laut aktuellen Zahlen der Stadt 735 000 Euro kosten. Davon wird das soziale Hilfswerk etwa 130 000 Euro selbst übernehmen, knapp eine halbe Million kommt aus dem Förderprogramm von Land und Bund „Stadtumbau“. Das restliche Geld stellt die Stadt Meißen im aktuellen Haushaltsjahr zur Verfügung. Einen entsprechenden Beschluss haben die Stadträte in ihrer Sitzung am Mittwochabend gefasst.

Allerdings gab es dabei zwei Gegenstimmen und vier Enthaltungen. Es wurde deutlich, dass der Grund dafür die verhältnismäßig hohe Summe für die Sanierungs- und Ausbauarbeiten ist. So fragte etwa der CDU-Fraktionsvorsitzende Falk Werner Orgus nach, wie die Summe von fast einer dreiviertel Million Euro denn zustande komme. Meißens Baudezernent Steffen Wackwitz begründete das mit einem allgemein zu verzeichnenden Anstieg der Kosten für Bautätigkeiten in der Stadt. Derzeit lägen die Preise zwischen 1 500 und 1 600 Euro pro Quadratmeter. Dieser Trend ziehe sich auch bei dem Haus an der Ludwig-Richter-Straße fort.

Mit der neuen Geschäftsstelle der Caritas sollen mehr Angebote zur sozialen Betreuung geschaffen und das Ankunftsareal am Cöllner Bahnhof weiter aufgewertet werden. Derzeit ist der Geschäftssitz des Hilfswerkes auf mehrere Standorte im Triebischtal verteilt. Die hier fehlende Barrierefreiheit und beengte Platzverhältnisse machen den Umzug nach Meißen-Cölln notwendig. Die neue Geschäftsstelle ermöglicht es der Caritas, alle Dienste und Angebote für Meißen rechts der Elbe mit guter Anbindung an den Öffentlichen Personennahverkehr und somit an den Landkreis, unter einem Dach anzubieten. Mit den Umbauarbeiten auf der Ludwig-Richter-Straße soll nun möglichst kurzfristig begonnen werden. Zunächst werden jetzt die erforderlichen Bauarbeiten öffentlich ausgeschrieben. (SZ/mhe)

zur Startseite