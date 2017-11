Caritas erweitert Pflegedienst in der Altstadt Die Pflegestation ist von der Bürgerwiese in die Schweriner Straße umgezogen. Der Bedarf im Dresdner Zentrum steigt.

Dorothee Wagner (r.) und ihre Mitarbeiterin Sopi Kakhniashvili starten die Pflegetouren ab jetzt von der Schweriner Straße aus. Im Probst-Beier-Haus hat die Caritas den neuen Standort eröffnet. © René Meinig

Immer mehr Dresdner lassen ihre Angehörigen von einem häuslichen Pflegedienst versorgen. Mehr als 100 dieser Einrichtungen gibt es heute in Dresden. Caritas-Pflegedienstleiterin Dorothee Wagner beschäftigt mittlerweile 50 Mitarbeiter in der Sozialstation. Nun ist sie mit ihren Pflegekräften von der Bürgerwiese in die Schweriner Straße umgezogen. Mit dem Beratungszentrum und der Geschäftsstelle vereint der Dresdener Caritasverband die wichtigsten Anlaufstellen jetzt im Dresdner Zentrum.

Von hier aus werden kranke und pflegebedürftige Menschen im Ortsamtsgebiet Altstadt versorgt. Neben der Caritas gibt es in diesem Gebiet 14 weitere Pflegedienste, die die Dresdner zu Hause betreuen. Allein die Caritas kümmert sich in den Stadtteilen Friedrichstadt, Johannstadt, Südvorstadt und Striesen-West um 300 Menschen.

Am neuen Standort im Probst-Beier-Haus in der Schweriner Straße 29 verkürzen sich zum einen die Wege für die Mitarbeiter. Die medizinischen Fachkräfte behandeln Patienten nach einer ambulanten Operation, helfen aber auch bei der Körperpflege und im Haushalt. Sie begleiten die Menschen etwa auch beim Einkauf, auf dem Weg zum Arzt und zu Behörden und erledigen sogar kleinere Reparaturen in der Wohnung. Über eine Zentrale ist die Sozialstation rund um die Uhr erreichbar. In der Schweriner Straße ist nun aber auch mehr Platz, um die Angehörigen der Pflegebedürftigen zu beraten, sagt Dorothee Wagner. Zwar ist die Fläche im Probst-Beier-Haus nun etwas kleiner als im Gebäude an der Bürgerwiese. „Dort gab es aber keinen barrierefreien Zugang“, sagt Dorothee Wagner, die die Station seit 2001 leitet. Das sei für Menschen mit Rollator oder im Rollstuhl ein Problem gewesen.

Erste Planungen für den Umzug gab es bereits im Frühjahr 2016. Nachdem das Medienzentrum des Bistums Dresden-Meißen in die Hofkirche umgezogen war, standen die Räume im Probst-Beier-Haus zwei Jahre leer. Die Sozialstation ist nun neuer Mieter. Sie ist übrigens die älteste ambulante Pflegestation Sachsens – am 1. November 1990 nahmen die ersten zehn Pflegekräfte ihren Dienst auf. Seitdem ist die Zahl der Mitarbeiter weiter gewachsen: 2001 waren es dann 21, heute sind es 50. Am neuen Standort hat die Caritas nun auch die Öffnungszeiten verlängert und ist montags bis freitags von 9 Uhr bis 12 Uhr sowie montags bis mittwochs auch am Nachmittag in der Zeit 13 Uhr bis 15 Uhr erreichbar.

