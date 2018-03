Caritas berät Migranten jetzt auch in Heidenau Das Angebot richtet sich an Ausländer, die voraussichtlich in Deutschland bleiben können.

© Archiv: SZ

Heidenau. Die Caritas erweitert ihre Angebote für Zuwanderer im Landkreis. In Heidenau gibt es jetzt eine neue Stelle der Migrationsberatung für Erwachsene. Sie richtet sich an alle Ausländer, Flüchtlinge, Aussiedler, jüdische Neuzuwanderer sowie EU-Bürger, die voraussichtlich in Deutschland bleiben. Die Beratung unterstützt die Menschen bei der Integration in ihrem neuen Umfeld. Dabei geht es unter anderem um Vermittlung von Sprachkursen, Schule und Ausbildung, Arbeit und Beruf sowie Wohnraum und Sozialleistungen. Die Beratung erfolgt unabhängig von Herkunft und Religion und ist kostenlos. Sie findet auf der Heidenauer Ernst-Schneller-Straße 1 statt. Sprechstunde ist dienstags von 14 bis 16 Uhr. (SZ/sab)

Anmeldungen: 0152 37734576,

koerner@caritas-dresden.de

