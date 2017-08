Caren Lay setzt auf Tourismus Die Bundestagsabgeordnete Caren Lay will eine bessere Vermarktung der Region – und mit einem „Kulturbus“ den öffentlichen Nahverkehr stärken.

Politikerin Caren Lay setzt auf Tourismus. © PR

Mit einem 15-Punkte-Plan will die Bautzener Bundestagsabgeordnete Caren Lay die Oberlausitz in den nächsten Jahren voranbringen. Die Politikerin, die sich Ende September als Direktkandidatin bei der Bundestagswahl erneut um einen Sitz im Parlament bewirbt, hatte das Programm jetzt als Ergebnis ihrer diesjährigen Sommertour in der Region präsentiert. Schwerpunkte will Caren Lay bei der touristischen Entwicklung, beim Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, bei der Dorfentwicklung und in der Jugendarbeit setzen.

Um mehr Gäste anzulocken, müsse die touristische Beschilderung verbessert werden. Vor allem zwischen den Autobahnabfahrten und dem Oberland fehlen Schilder, um Gäste mit dem Auto in die Region südlich von Bautzen zu lotsen. Zugleich müsse das Klein-Klein in der touristischen Vermarktung aufhören. „Die allgemeine Entwicklung der Oberlausitz muss Vorrang haben vor den Einzelinteressen der jeweiligen Gemeinden“, erklärt Caren Lay.

Beim Nahverkehr unterstützt die Linke Pläne, wonach in Ostsachsen ein einheitliches Tarifsystem geschaffen wird. Zwischen Dresden und Görlitz brauche es eine einheitliche Tarifzone. Um den Busverkehr auch im ländlichen Raum zu stärken, will sie sich künftig im Bund für eine Erhöhung der Regionalisierungsmittel stark machen. Um den Einwohnern in Dörfern eine autofreie Teilhabe am kulturellen und sozialen Leben in den Städten im Landkreis zu ermöglichen, schlägt Caren Lay zudem die Schaffung eines „Oberlausitzer Kulturbusses“ vor, der auch zu späteren Uhrzeiten umliegende Gemeinden ansteuert.

Speziell mit Blick auf die aktuellen Probleme in Bautzen mahnt Caren Lay einen Ausbau der Jugendarbeit im Stadtteil Gesundbrunnen an. Dort brauche es einen pädagogisch betreuten Jugendclub. Außerdem setzt sich die Politikerin für neue Spielregeln bei der Städtebauförderung ein. Um von diesen Mitteln zu profitieren, muss eine Stadt mindestens 15 000 Einwohner vorweisen. Gerade mit Blick auf die vielen kleineren Städte im Landkreis seien Änderungen des bisherigen Programms nötig, erklärt Caren Lay. (SZ/sko)

