Caravan-Saison hat begonnen Großenhain hat einen Caravanplatz mit vier Stellplätzen in direkter Anbindung an die Röder-Radroute.

Im Zuge der 3. Sächsischen Landesgartenschau 2002 erhielt Großenhain einen Caravanplatz mit vier Stellplätzen. In direkter Nähe zum Gartenschaupark, dem NaturErlebnisBad und dem Abenteuerspielplatz sowie direkter Anbindung an die Röder-Radroute können sich Gäste hier seit über zehn Jahren erholen. Trotz der naturnahen Lage sind es nur kurze Wege in die Innenstadt mit ihren zahlreichen Einkaufs-, Gastronomie- und Kulturangeboten.

Spätestens am 1. Mai wird das Wasser auf dem Caravanstellplatz angestellt, sodass die Versorgung mit Trinkwasser gesichert ist. Die Versorgung mit Strom und die Abwasser-Entsorgung sind ganzjährig gewährleistet.

Während der Hauptsaison vom 15. Mai bis 15. September wird eine Standgebühr von fünf Euro pro Tag erhoben. Diese bezahlen die Gäste an der Kasse im NaturErlebnisBad. Dafür erhalten sie eine Berechtigungskarte, die gut sichtbar hinter der Windschutzscheibe angebracht werden muss. Damit haben die Caravangäste gleichzeitig die Möglichkeit, das NaturErlebnisBad zum ermäßigten Preis zu besuchen. Ein weiterer Service ist die große Hinweistafel mit allen Sehenswürdigkeiten der Stadt und eine Prospektbox, in der aktuelle Informationsbroschüren und Faltblätter zu Mitnahme ausgelegt sind.

Der ruhig gelegene Caravanplatz erfreut sich einer zunehmenden Beliebtheit. Rund 150 Übernachtungen zählen die Tourismusverantwortlichen der Stadtverwaltungen pro Jahr, Tendenz steigend.

Aufgrund der Straßenbaumaßnahme an der Carl-Maria-von-Weber-Allee ist der Caravanstellplatz in dieser Saison nur aus Richtung Radeburger Platz erreichbar. (SZ)

