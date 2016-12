Capron-Mitarbeiter überraschen Heimkinder

Der Wohnmobilbauer Capron in Neustadt hat kurz vor Weihnachten wieder eine besondere Hilfsaktion gestartet. Die Mitarbeiter initiierten unter dem Titel „Leuchtende Augen“ wie in den vergangenen Jahren auch eine Geschenkaktion für Kinderheime. Kinder, die ohne Eltern oder getrennt von diesen aufwachsen müssen, sollen Weihnachten mit Präsenten überrascht werden. Insgesamt wurden von den Mitarbeitern mehr als 200 Geschenke für acht Kinderheime gepackt, teilt das Unternehmen mit. Was sich die Kinder konkret wünschen, haben sie den Geschenkpaten im Vorfeld über eigene Wunschzettel mitgeteilt. Die ersten Päckchen wurden bereits ausgeliefert. Die restlichen werden kurz vor dem Fest verteilt, sodass alle Kinder pünktlich am Heiligabend ein Geschenk erhalten. Capron bedankt sich in diesem Zusammenhang bei allen Mitarbeitern, die diese Aktion ganz im Sinne der Weihnacht erneut unterstützt haben. (SZ/kat)

