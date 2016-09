Capron fährt neuen Rekord ein Das Neustädter Unternehmen hat im letzten Geschäftsjahr mit 7 000 Reisemobilen so viele Fahrzeuge produziert, wie noch nie in der Firmengeschichte.

Auf der Taktstraße werden pro Tag an die 30 Reisemobile gefertigt. Insgesamt 40 Takte sind nötig, um aus einem unbebauten Fahrgestell ein urlaubsreifes Mobil zu montieren. © Frank Kramer

Neustadt. Die Nachfrage nach Reisemobilen made in Neustadt steigt. Und nicht nur in Sachen Produktion ist Capron auf Wachstumskurs. Innerhalb von zehn Jahren hat sich der Mitarbeiterstamm vervielfacht – von anfangs 60 auf inzwischen 430 Angestellte. Dieses Jahr sollen weitere Mitarbeiter in Neustadt eingestellt werden.

Es ist eines der erfolgreichsten Geschäftsjahre, die der Neustädter Reisemobilbauer hinter sich hat: An der Berghausstraße wurden in den vergangenen zwölf Monaten so viele Fahrzeuge gefertigt, wie noch nie zuvor. Insgesamt 7 000 Reisemobile und Caravans der Marken Carado und Sunlight verließen die Werkhallen. Capron hat seine Produktion gegenüber dem Vorjahr damit um mehr als 20 Prozent steigern können. Das ist ein neuer Rekord.

Die Nachfrage nach diesen Einsteigermodellen ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen – vor allem nach kompletten Reisemobilen. Auf diesen Trend hat Capron reagiert. Seit September werden keine Wohnanhänger, also Caravans, mehr gefertigt. Deren Produktion wurde eingestellt. Das Unternehmen, das zur Erwin Hymer Group gehört, kann sich dadurch allein auf den Bau von Wohnmobilen konzentrieren. Die Reisemobile made in Neustadt werden aktuell in mehr als 30 Länder geliefert.

Grund zum Jubeln gab es auch auf der weltgrößten Branchenmesse, dem Caravan Salon Düsseldorf. Dort wurde die Reisemobilmarke Carado, die in Neustadt hergestellt wird, für den Gesamtsieg beim „König Kunde Award 2016“ ausgezeichnet. Wer gewinnt, entscheiden rund 200 000 Leser von Fachzeitschriften. Sie sind aufgefordert, ihr eigenes Campingmobil sowie Zubehör zu bewerten. Auf Platz zwei landete übrigens die Marke Sunlight, die auch aus Neustadt stammt. Sie holte zudem einen Sonderpreis als familienfreundlichstes Fahrzeug. (SZ/kat)

zur Startseite