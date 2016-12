Capron expandiert an der Kirschallee Jetzt ist es offiziell. Der Neustädter Wohnmobilbauer sichert sich das erste Bauquartier.

Platz für größere Hallen. Auf der Kirschallee kann das Unternehmen Capron jederzeit erweitert werden. © dpa

Neustadt. Die Gerüchteküche brodelte schon länger, jetzt gab es die offizielle Bestätigung: Der Wohnmobilbauer Capron in Neustadt hat sich das erste fertige Bauquartier an der Kirschallee in Langburkersdorf gesichert. Die ehemalige Industriebrache wird derzeit von der Stadt Neustadt revitalisiert. Insgesamt drei freie Grundstücke entstehen vor Ort, auf denen sich neue Firmen niederlassen können. Die erste Fläche ist Anfang Dezember fertig geworden. Gekauft wurde es von der Erwin Hymer Group, zu der Capron gehört, gekauft. Das verkündete Neustadts Bürgermeister Peter Mühle (NfN) in der Stadtratssitzung am Mittwochabend mit. Das familiengeführte Unternehmen der Hymer Group hätte dem Kauf zugestimmt.

Das rund 1,6 Hektar große Grundstück grenzt direkt an das Werksgelände des Neustädter Wohnmobilherstellers. Capron hat damit die Möglichkeit, seine Produktion zu erweitern. Auf dem bisherigen Betriebsgelände waren die Kapazitäten dafür inzwischen ausgeschöpft. Laut Ratschef Mühle könne die Fläche ab dem Frühjahr bebaut werden. Rund 13 Hektar groß ist das Areal an der Kirschallee insgesamt. Die Revitalisierung wird sich bis Ende 2017 hinziehen. Danach können sich auf knapp zehn Hektar neue Betriebe und Firmen niederlassen. (SZ/kat)

