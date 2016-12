Capron erweitert sich Das erste von vier Bauquartieren ist fertig. Im neuen Jahr kann der Investor loslegen.

Groß und ebenmäßig ist das erste Grundstück, das an der Kirschallee in Langburkersdorf fertiggestellt wurde. Die Fläche wird 2017 an den Käufer übergeben. © Dirk Zschiedrich

Neustadt. Es ist geschafft. Die Stadt Neustadt kann im Rahmen der Revitalisierung der Industriebrachen an der Kirschallee in Langburkersdorf das erste Häkchen setzen. Wenige Tage vor Weihnachten konnte jetzt das erste Bauquartier fertiggestellt werden. Dabei handelt es sich um eine rund 1,6 Hektar große Fläche, die an das Werksgelände des Neustädter Wohnmobilherstellers Capron grenzt. Zur Abnahme des ersten Teilstückes kamen neben Bürgermeister Peter Mühle (NfN) auch Vertreter der beteiligten Planungsbüros und Baufirmen. Letztere sind seit August dieses Jahres an der Kirschallee im Einsatz. Die Bautrupps verwandeln mit schwerem Gerät das unebene Gelände in plane Grundstücke. Etliche Tonnen Erde sind bereits bewegt worden. Untergrund wurde an einigen Stellen ab-, an anderen aufgetragen. So lange, bis eine ebenmäßige Fläche entstanden ist – das erste Bauquartier.

Das Grundstück muss noch eingezäunt werden. Auch Grünflächen sind auf dem Gelände geplant. Das alles folgt allerdings erst im kommenden Jahr, wie die Stadt Neustadt mitteilt. Losgebaut werden kann aber theoretisch jetzt schon. Doch vor dem Jahreswechsel wird an der Stelle nicht mehr viel passieren. Bis Ende März soll die Fläche an den neuen Investor übergeben werden. Dem steht nun nichts mehr im Wege. Denn die Verkaufsverhandlungen sind bereits abgeschlossen, heißt es aus dem Rathaus. Welcher Investor sich das Baugrundstück geangelt hat, wird dagegen weiter unter Verschluss gehalten. Erst 2017 soll dieses Geheimnis gelüftet werden.

Gebaut wird im Moment noch an der ehemaligen Tischlerei neben dem Zentrallager. Das Objekt wird abgerissen und die Fläche anschließend ebenfalls revitalisiert. Dieses Grundstück soll bis Mitte Dezember fertig entsiegelt werden. Bis alle Bauquartiere startklar für neue Investoren sind, wird es noch etwa ein Jahr dauern. Bis Ende 2017 soll sich die Revitalisierung der gesamten Kirschallee hinziehen. Neben dem Grundstück, das jetzt fertig geworden ist, werden ein 1,7 Hektar und ein 4,1 Hektar großes Areal zur Verfügung stehen. Die Stadt Neustadt ist im Moment optimistisch, diesen Zeitplan einhalten zu können. Denn aktuell würden sich keine Verzögerungen abzeichnen, die den Fertigstellungstermin infrage stellen könnten, heißt es.

Rund 13 Hektar groß ist das Areal an der Kirschallee insgesamt. Klammert man das Zentrallager aus, das als viertes Quartier baulich nicht angetastet wird, können sich ab 2018 auf knapp zehn Hektar neue Betriebe und Firmen niederlassen. Die Aufgabe, die neuen Flächen zu vermarkten, übernimmt das Industriecenter Neustadt. Die städtische Tochtergesellschaft ist für das Millionenprojekt zuständig.

Die Kosten für die Revitalisierung sollen durch den Verkauf der Grundstücke wieder reingeholt werden. Diese werden sich auf rund 7,3 Millionen Euro belaufen. Einen Großteil der Summe konnte die Stadt bzw. ihre Gesellschaft durch Fördermittel des Freistaates decken. Fast 6,2 Millionen Euro stammen aus öffentlichen Töpfen.

