Capron besetzt Kirschallee-Quartier Verwirrung im demnächst revitalisierten Gewerbegebiet. Erweitert sich der Caravan-Hersteller?

Welche Firma lässt sich demnächst im revitalisierten Gewerbegebiet Kirschallee nieder? Die Antwort auf diese Frage will die Stadt Neustadt noch nicht beantworten. Verwirrung stiften deshalb jetzt Teile von Automobilen, die auf eben dem Quartier stehen, das bald veräußert werden soll. „Capron lagert dort zwischen“, lautet die Auflösung von Bürgermeister Peter Mühle (NfN) in der jüngsten Sitzung des Stadtrats. Das Unternehmen produziere zurzeit so viele Fahrzeuggestelle, dass es mit der Lieferung nicht hinterherkomme. Einige Chassis wurden deshalb auf dem Quartier 5 abgestellt. Das sei nur eine Lösung auf Zeit, so Mühle. Bei der Stadtratsitzung wurde zudem beschlossen, dass die Straßen im Industriegebiet in das Eigentum der Stadt übergehen. Ein Konflikt mit der Mehrwertsteuer hatte das bisher verhindert.

Bis Ende dieses Jahres sollen die Grundstücke an der Kirschallee fertig sein. Schon vorher wolle man verkünden, welches Unternehmen sich als Nächstes niederlassen will. Das deutete Frank Beyer, Geschäftsführer der Industriecenter Neustadt GmbH, kürzlich an. Die städtische Tochtergesellschaft betreut das Millionenprojekt. Schon seit Monaten laufen die Verhandlungen mit dem Käufer für das Quartier mit der Nummer 5, einem rund 4,2 Hektar großen Grundstück. (SZ/nr)

