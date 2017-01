Capron besetzt die Kirschallee Der Wohnmobilbauer hat sich ein neues Baugrundstück gesichert. Darauf stehen schon die ersten Reisemobile.

Capron ist größer geworden.

Der Wohnmobilbauer Capron hat sich vergrößert. Ende vergangenen Jahres sicherte sich das Neustädter Unternehmen das erste fertige Bauquartier an der Kirschallee in Langburkersdorf. Die ehemalige Industriebrache wird von der Stadt Neustadt revitalisiert. Insgesamt drei große Grundstücke entstehen, auf denen sich neue Betriebe niederlassen können. Eine davon hatte die Erwin Hymer Group gekauft, zu der Capron gehört. Das familiengeführte Unternehmen der Hymer Group investierte damit in ein rund 1,6 Hektar großes Areal, das unmittelbar an das Werksgelände des Wohnmobilherstellers grenzt. Darauf hat sich Capron inzwischen schon ausgebreitet. Das Gelände wird als Stellfläche für fertige Reisemobile genutzt, teilt Neustadts Bürgermeister Peter Mühle (NfN) mit. Bis die Fahrzeuge an ihre Besitzer überführt werden, werden sie hier zwischengelagert.

Capron hat durch den Grundstückskauf die Möglichkeit, die eigene Produktion zu erweitern. Auf dem bisherigen Betriebsgelände sind die Kapazitäten ausgereizt. Laut Stadtverwaltung könne die Fläche ab dem Frühjahr bebaut werden. Im Moment ruhen jedoch alle baulichen Tätigkeiten an der Kirschallee. Schuld daran ist das anhaltende Winterwetter und die hohe Schneedecke, die die Arbeiten gestoppt haben.

