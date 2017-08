Cannabisplantage entdeckt

Mit knapp zwei Promille gestoppt Wilsdruff. Am Sonnabendabend kontrollierten Polizeibeamte auf dem Zöllmener Ring in Wilsdruff einen Opel Omega. Als sie in der Atemluft des 52-jährigen Fahrers Alkohol bemerkten, führten sie einen entsprechenden Test durch. 1,92 Promille betrug das Ergebnis. Der 52-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Seinen Führerschein nahmen die Beamten in Verwahrung.

Gartenhaus aufgebrochen Sebnitz. Zwischen Mittwoch und Sonnabend vergangener Woche drangen Unbekannte in ein Gartengrundstück der Anlage „An der Hube“ in Sebnitz ein. Sie hebelten die Eingangstüren des Gartenhauses sowie des Geräteschuppens auf und stahlen eine Ketten- und eine Handkreissäge, teilt die Polizei mit. Der entstandene Schaden wird auf rund 460 Euro geschätzt.

Zwei Tschechinnen auf dem Standstreifen Freital/Dresden. Die beiden jungen Frauen wollte eigentlich nur kostengünstig Reisen. Mehrere Anrufer meldeten Montagmorgen bei der Polizeidirektion Dresden zwei junge Frauen, die mit Pappschildern auf dem Standstreifen am Autobahndreieck Dresden-West unterwegs waren. Polizeibeamte konnten zwei junge Tschechinnen im Alter von 27 und 24 Jahren antreffen. Sie wurden nach Entrichtung eines Verwarnungsgeldes von der Autobahn verwiesen.

Einbruch in Einfamilienhaus Neustadt. In den vergangenen drei Wochen drangen Unbekannte gewaltsam durch ein Fenster in ein leerstehendes Einfamilienhaus am Mittelweg in Neustadt ein. Sie hatten es auf Metallgegenstände abgesehen. Die Täter stahlen rund 40 Meter Heizungsrohre aus Kupfer und Wasserhähne. Der Wert des Diebesgutes konnte noch nicht beziffert werden. Der Sachschaden wurde mit 50 Euro angegeben.

Alkoholisiert von der Straße abgekommen Dippoldiswalde Ein 78-Jähriger befuhr mit seinem Mercedes Benz in Dippoldiswalde am Sonnabendabend die Reichstädter Straße in Richtung Reichstädt. Zwischen Dippoldiswalde und Reichstädt kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge mit zwei Pollern. Der Senior blieb unverletzt, es entstand jedoch ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Zudem stand der 78-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol. Reichlich 1 Promille ergab ein Atemalkoholtest. Der Mann muss sich daher wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Seine Fahrerlaubnis nahmen die Polizisten in Verwahrung.

14-Jährige beklaut Reisende im Zug von Prag nach Dresden Pirna/Dresden. Reisende im internationalen Zug EC 378, der von Prag über Dresden nach Kiel verkehrt, sind am vergangenen Freitag bestohlen worden. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, durchsuchten die Beamten nach einem Hinweis im Dresdner Hauptbahnhof den Zug und konnten schließlich eine 14-jährige Tatverdächtige stellen. Das Mädchen aus Bosnien hatte zwei Mobiltelefone der Diebstahlsopfer bei sich. Die Bundespolizei geht von drei männlichen Mittätern aus, die momentan noch unbekannt sind. Die Bande erbeutete neben drei Handys vermutlich einen vierstelligen Bargeldbetrag. Die Ermittlungen dauern an.