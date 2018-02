Cannabispflanzen sichergestellt

Dresden. Polizeibeamte stellten am Donnerstagnachmittag in einer Wohnung an der Waltherstraße 23 in der Friedrichstadt Cannabispflanzen sicher.

Aufgrund des auffälligen Verhaltens eines 30-Jährigen in einer Bildungseinrichtung hatten deren Mitarbeiter die Polizei verständigt. Beamten trafen den Mann daraufhin an seiner Wohnung an der Waltherstraße an. Doch nicht nur ihn. In der Wohnung stießen die Polizisten auch auf 23 etwa 20 bis 30 cm große Cannabispflanzen sowie 13 Portionstütchen mit Marihuana.

Gegen den Dresdner wird nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Aufgrund seines Verhaltens befindet sich der 30-Jährige in stationärer medizinischer Behandlung. (szo)

