Cannabisblüte für die Polizei In Bad Muskau fanden die Beamten das besondere Gewächs bei einem 37-Jährigen.

© Uwe Soeder

Bad Muskau. Ein Mann hat am späten Donnerstagabend bei einer Personenkontrolle in Bad Muskau ein ganz besonderes Geschenk für die Polizei gehabt. So fanden die Beamten bei der Überprüfung des 37-jährigen Deutschen auf der Berliner Straße eine Cannabisblüte und stellten diese sicher.

Da er keine Erlaubnis für den Besitz der Drogen vorweisen konnte, wurde gegen den Beschuldigten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet, über welches die Staatsanwaltschaft Görlitz entscheiden wird. (szo)

