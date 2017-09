Cannabis im Weinberg versteckt

Hanf im Weinberg Klipphausen. Beamte des Polizeireviers Meißen folgten am Sonnabendnachmittag einem Hinweis, demnach sollten auf einem alten Weinberg am Neudeckmühlenweg in Klipphausen Cannabispflanzen wachsen. Die Polizisten sahen sich dort um und stellten tatsächlich zwölf Pflanzen fest. Wer die dort angebaut und offensichtlich gut gepflegt hat, ist jedoch noch nicht bekannt, so die Polizei. Die bis zu 1,60 Meter hohen Gewächse wurden sichergestellt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Radfahrerin schwer verletzt Neustadt. Eine Fahrradfahrerin (70) ist am Sonntagmittag bei einem Verkehrsunfall auf dem Promenadenweg schwer verletzt worden. Die Frau war mit ihrem Rad auf dem Promenadenweg in Richtung Güterbahnhofstraße unterwegs, als sie beim Bremsen auf der nassen Fahrbahn ins Rutschen geriet. Die 70-Jährige kam zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie kam in ein Krankenhaus.

73-Jährige begeht Unfallflucht Stolpen. Am Sonntagmittag stieß ein VW beim Ausparken an der Straße Am Graben gegen einen Nissan. Der Fahrer verließ die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Eine Zeugin hatte den Zusammenstoß jedoch beobachtet und sich das Kennzeichen des Flüchtigen gemerkt. Sie verständigte daraufhin die Polizei. Die Beamten gingen dem Hinweis nach und ermittelten eine 73-Jährige als Fahrerin des VW. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Einbruch in Firma Schlottwitz. Am vergangenen Wochenende sind Unbekannte in eine Firma an der Müglitztalstraße in Schlottwitz eingebrochen. Die Täter hebelten eine Zugangstür auf und durchsuchten die Kantine sowie ein Büro. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Zu dem entstandenen Sachschaden liegen ebenfalls noch keine Angaben vor.