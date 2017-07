Cannabis im Wald Auf sechs Quadratmetern haben Unbekannte Hanfpflanzen angebaut. Elf wurden von den Beamten sichergestellt.

Zwischen 60 und 80 Zentimeter waren die Pflanzen hoch.

In einem Wald nahe der Straße Am Striegiszusammenfluss haben sich Unbekannte ein kleines Hanffeld angelegt. Ein Zeuge hat die zweimal drei Meter große Anbaufläche entdeckt und die Polizei alarmiert. Das berichtete Steffen Wolf, Sprecher der Polizeidirektion (PD) Chemnitz.

Die Pflanzen wuchsen in einem eingezäunten Bereich, der von höheren Tannenbäumen umgeben ist. Um das Cannabis vor eventuellen Fressfeinden zu schützen, haben die Anbauer den Bereich mit einfachem Drahtzaun abgesichert. Elf Pflanzen hatten bereits eine Höhe von 60 bis 80 Zentimetern erreicht. Diese wurden von der Polizei sichergestellt. Die Ermittlungen in dem Fall dauern noch an, so Steffen Wolf.

Cannabis ist die wissenschaftliche Bezeichnung für die Pflanzengattung Hanf. Besitz und Weitergaben sind in Deutschland verboten. Im vergangenen Jahr haben die Beamten der Polizeidirektion Chemnitz laut der aktuellen Kriminalstatistik rund 45 Kilogramm an Cannabispflanzen sichergestellt. (DA/mf)

