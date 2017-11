Fußball-Kreisoberliga Canitzer sind spät dran Spitzenreiter liegt in Großenhain bis zur 87. Minute hinten. Der Meißner SV 08 ist punktgleich.

© Symbolbild/Claudia Hübschmann

Das ging noch mal gut. Spitzenreiter SG Canitz kam beim Gastspiel in Großenhain mit einem blauen Auge davon. In der 80. Minute hatte Kevin Jähnig die Landesliga-Reserve in Führung gebracht, aber Matti Mischke (87.) und Steffen Krechlak (90.) rissen den 7. Saisonsieg noch aus dem Feuer. Der punktgleiche Verfolger Meißner SV feierte zu Hause gegen Lampertswalde nach Rückstand einen 5:1-Sieg und weist jetzt die gleiche Tordifferenz wie der Tabellenführer auf. Andre Salomon traf doppelt, Thomas Kutsche, Andre Schroth und Arno Voigt besorgten den Rest.

Die SG Kreinitz gastierte in Strehla und gewann in Unterzahl mit 3:1. Florian Beyer sah in der 43. Minute die Rote Karte. „Völlig übertrieben“, so der Tenor der Gäste. Jetzt erwartete man natürlich ein Anrennen der Strehlaer Mannschaft oder zumindest mehr Elan und Spielkontrolle, aber das Gegenteil war der Fall. Kreinitz dominierte und Strehla schien komplett ohne Plan und Konzept. Spätestens mit dem 18. (!) Saisontreffer von Rene Kögler zum 2:0 war die Begegnung am Wasserturm entschieden.

Drei Zähler vor Kreinitz rangiert (noch) der Lommatzscher SV (3.), der sich im Heimspiel beim FV Zabeltitz 2:2 trennte. Bis zur 70. Minute führten die Gastgeber nach Toren von Karsten Richter (9.) und Martin Heinze (48.) mit 2:0. Andre Däweritz (70.) und Tom Kschiwan (76.) sorgten nach dem Wechsel für den Anschluss bzw. Ausgleich. Die abgebrochene Partie zwischen Kreinitz und Lommatzsch vom 6. Spieltag wird mit 2:0 gewertet. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig und kann daher noch nicht in der Tabelle berücksichtigt werden. (js/rf/pr/mk)

zur Startseite