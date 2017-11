Fußball-Kreisoberliga Canitzer mit Vier-Tore-Schnitt Der Spitzenreiter bezwingt Stahl Riesa II mit 6:0. Verfolger Meißen patzt gegen den LSV Tauscha und Großenhain überholt Kreinitz.

Elf Spiele, 44 erzielte Tore – die SG Canitz ist im Offensivbereich das Maß aller Dinge. Das erfuhr auch die Reserve der BSG Stahl Riesa, die beim Spitzenreiter der Kreisoberliga mit 0:6 (0:5) unter die Räder kam. Kurios: Daniel Michann unterliefen zwei Eigentore (2., 13.). Danach machten Matti Mischke (2), Rene Scheibe und Conny Schneider das halbe Dutzend voll.

Der Meißner SV (2.) kassierte überraschend die erste Heimniederlage. Der LSV Tauscha (6.) gewann durch das 12. Saisontor von Mirco Tillner (80.) mit 1:0. Zusammen mit Mischke rangiert er auf Platz zwei der Liga-Torschützenliste. Die wird weiterhin vom Kreinitzer Rene Kögler (18 Treffer) angeführt. Diesmal ging Kögler allerdings leer aus, kassierte mit seinem Team eine 1:3-Niederlage in Großenhain. Zwar brachte Frank Raßmann die Gäste in Führung (33.), aber Ismaila Sowe (39.), Stefan Ruttloff per Strafstoß (62.) und Christoph Henn (76.) wendeten das Blatt zu Gunsten des Tabellenvierten. Überraschend kommt der Punktverlust des Lommatzscher SV (3.), der sich beim bisherigen Schlusslicht in Priestewitz mit einem 2:2 begnügen und dabei sogar einen 0:2-Rückstand wettmachen musste. Nun richten sich aber alle Augen auf das Derby am Samstag zwischen Lommatzsch und dem Meißner SV.

Überholt hat der TSV 1862 Radeburg den FV Fortschritt Meißen-West durch den 6:2-Heimsieg, wobei 50 Prozent der Domstädter Tore auf das Konto von Tommy Klotsche gingen. (mit mk/pr)

zur Startseite