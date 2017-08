Fußball Canitzer bejubeln 400. Tor in der Kreisoberliga Lommatzscher gewinnen 3:1 in Radeburg, aber Enrico Schade droht Zwangspause. Kreinitz, Meißen und Canitz haben wie der LSV sechs Punkte gebucht.

Steffen Krechlak kam in der Sommerpause aus Riesa. Gegen Zabeltitz traf er für die Canitzer doppelt. © Sebastian Schultz

Vier Mannschaften stehen in der Fußball-Kreisoberliga nach zwei Spieltagen mit sechs Punkten zu Buche – darunter Aufsteiger Lommatzscher SV! Trotz Rückstand gewann der LSV beim TSV Radeburg mit 3:1. Allerdings geriet der Erfolg in der 82. Minute in den Hintergrund, weil sich Torhüter Enrico Schade schwer verletzte und mit Verdacht auf Kreuzbandriss (!) ausgewechselt werden musste. Max Mißbach (24.), Pascal Kahler (51.) und Ronny Heilscher (65.) hatten nach dem 0:1 durch Kay Richters verwandelten Strafstoß (12.) das Spiel mit ihren Treffern gedreht. Die LSV-Abwehr mit den Routiniers Jens Thieme, Carlo Hanzlik und Paul Klose stand sicher, im Mittelfeld zogen Clemens Faerber und Erik Jost mit viel Laufaufwand ihre Kreise.

Vor dem Lommatzscher SV haben sich die Titelanwärter SG Kreinitz, Meißner SV und SG Canitz eingefunden, die wie schon am ersten Spieltag souveräne Siege feierten. Die Kreinitzer ließen dem SV Fortschritt Meißen-West keine Chance. Interimstrainer Raik Förster, der den sich im Urlaub befindlichen Chefcoach Eichhorn vertrat, musste die Mannschaft etwas umstellen. Mit Pätzold und Kassner fielen zwei wichtige Stützen beim neuen Tabellenführer aus, dafür kehrten aber Florian Beyer und Felix Bellmann in die Startelf zurück. Beide erzielten auch ein Tor, der Rest ging auf das Konto von Rene Kögler (2) und Mohamad Abdalla.

Meißen setzt sich in Strehla durch

Der Landesklasse-Absteiger Meißner SV setzte sich im Spitzenspiel der dritten Runde am Strehlaer Wasserturm verdient mit 2:0 durch. Andre Salomon (31.) und Florian Hartung (86.) trafen für die Domstädter. Die Platzbesitzer spielten ab der 73. Minute in Unterzahl, nachdem Tobias Schmidt die Ampelkarte gesehen hatte.

Die Canitzer fühlten sich auf ihrem generalüberholten Rasenplatz pudelwohl und feierten vor 102 Zuschauern einen 6:0 (2:0)-Kantersieg über den FV Zabeltitz. David Valz (2), Steffen Krechlak (2) sowie Matti Mischke und Florian Irmisch machten das halbe Dutzend voll. Das zwischenzeitliche 4:0 war übrigens nach Aussage der Gastgeber schon der 400. Canitzer Treffer in der Geschichte der Kreisoberliga Meißen.

Die zweite Mannschaft der BSG Stahl Riesa und der SV Lampertswalde buchten jeweils den ersten Punkt, obwohl die beim direkten Duell nicht ins Schwarze trafen. Die Großenhainer Reserve kassierte eine schmerzliche 1:2-Heimniederlage, weil Fred Kühne in der 89. Minute die Nerven behielt und GFV-Keeper Thomas Marcon überwand.

Auch der SV Traktor Priestewitz war auswärts erfolgreich, setzte sich beim Berbisdorfer SV mit 1:0 durch. Das Tor des Tages markierte Michael Schade nach 24 Minuten. Bei den Gästen rückte Trainer „Uli“ Rätz zwischen die Pfosten, da kein etatmäßiger Torhüter zur Verfügung stand. Die Hausherren drückten nach dem Wechsel auf den Ausgleich, aber die Gäste gaben sich keine Blöße. In der 56. Minute musste Michael Koßlitz für seinen bereits geschlagenen Trainer bzw. Torwart nach einem Eckball auf der Linie klären.

Am kommenden Wochenende wird die Ausscheidungsrunde um den Kreispokal gespielt. Insgesamt gehen 20 Partien über die Bühne. Titelverteidiger ist der LSV 61 Tauscha. (mit Rennert, Förster & Kittner)

