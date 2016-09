Canitz und Weinböhla ziehen unbeirrt ihre Kreise Die beiden ausgemachten Favoriten SG Canitz und TuS Weinböhla sind mit zwölf Punkten bislang ohne Makel durchgekommen.

Wird die Fußball-Kreisoberliga in dieser Saison eine „Zwei-Klassen-Gesellschaft“? Nach den ersten vier Spieltagen deutet vieles darauf hin, dass zumindest vorn die Weichen frühzeitig gestellt werden. Denn die beiden ausgemachten Favoriten SG Canitz und TuS Weinböhla ziehen unbeirrt ihre Kreise und sind mit zwölf Punkten bislang ohne Makel durchgekommen.

Dabei musste Spitzenreiter Canitz allerdings eine Halbzeit um den Dreier bangen. Beim SV Traktor Priestewitz entwickelte sich zunächst ein ausgeglichenes Spiel. Die Traktoristen waren zum Teil sogar stärker und gingen verdient in Führung. In der 39. Minute ein langer Pass auf Stefan Schietzel, dessen scharfe Eingabe konnte Florian Czayka zum 1:0 für die Hausherren direkt verwandeln. Zu Beginn der zweiten Hälfte zeigte dann der Kreisoberliga-Spitzenreiter sein Können. Zwischen der 50. und der 58. Minute verwandelten die Canitzer den Rückstand in eine 3:1 Führung. Torschützen waren Toni Schurig (2) und Mario Lehmann. Danach bäumten sich die Traktoristen noch einmal auf, aber ein Heber von Florian Czayka in der 62. Minute landete nur an der Latte. Den Schlusspunkt setzte erneut Toni Schurig mit dem Kopf nach einer Ecke in der 88. Minute.

Verfolger TuS Weinböhla musste sich beim Gastspiel in Tauscha dem erwarteten heißen Fight stellen. Der Führung durch Kaiser folgte der zwischenzeitliche Ausgleich der Platzherren. Doch kurz vor dem Wechsel machte Lützner mit der erneuten Weinböhlaer Führung auch schon den Endstand perfekt.

Während der Tabellendritte und Landesklassen-Absteiger SV Strehla beim 7:1 auswärts gegen Schlusslicht Lok Nossen „kurzen Prozess“ machte, hat sich vorerst auch der SV-Lampertswalde nach einem 3:1 beim Vorletzten SV Röderau-Bobersen oben festgesetzt. Die Lampertswalder hatten dabei einen Marcus Grille in der Aufstellung, der mit drei Treffern schon nach gut einer Stunde eine beruhigende Führung im Alleingang herausschoss. Der Röderauer Anschluss eine Viertelstunde vor Ultimo kam zu spät.

Noch ein Überraschungsteam: Auf dem fünften Platz befindet sich seit Sonntag Neuling FV Zabeltitz. Die Rand-Großenhainer setzten sich beim Berbisdorfer SV unerwartet deutlich mit 4:0 durch. Trotz des Fehlens einiger wichtiger Akteure zeigte Zabeltitz einen bärenstarken Auftritt.

Gleiches gilt für die Reserve des Großenhainer Fußballvereins. Sie landete einen 7:0-Kantersieg gegen Fortschritt Meißen-West und bleibt zumindest in Lauerstellung. Auch beim GFV gab es einen dreifachen Torschützen: Konstantin Hänsel.

Am Tabellenende wird die Luft insbesondere für das bislang punktlose Lok Nossen sowie Röderau-Bobersen mit einem Pünktchen dünn. Etwas Luft dagegen hat sich die 2. Mannschaft von Stahl Riesa vorerst verschafft. Die Müller-Schützlinge holten beim 2:1 gegen Radeburg ihren ersten Dreier. Beide Kontrahenten haben jetzt vier Zähler und bilden mit Meißen-West und Priestewitz das Mittelfeld. Vom Abstieg trennt das Quartett auf den Plätzen 7 bis 10 aber nur drei Punkte. (mit MK)

