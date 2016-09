Canitz und Weinböhla mit optimalem Start Der Vorjahresdritte und der Kreispokalsieger gehen mit drei Siegen in die neue Saison. Der SV Strehla stillt den Torhunger, Nossen noch ohne einen Punkt.

Strehlas Kapitän Felix Naumann (rechts) brachte sein Team auf die Siegerstraße. © Steffen Unger

Mit einem schwer erkämpften 1:0 (0:0)-Heimsieg über den Berbisdorfer SV hat die SG Canitz am 3. Spieltag der Fußball-Kreisoberliga die Tabellenführung behauptet. Toni Schurig erzielte in der 80. Minute das Tor des Tages. Ebenfalls mit drei Siegen ist der Kreispokalsieger und amtierende Vizemeister TuS Weinböhla ins neue Spieljahr gestartet. Die Mannschaft von Trainer Yves Würgau setzte sich zu Hause mit 2:1 (0:0) gegen die Reserve des Großenhainer FV durch. Erik Weißmann (53.) und Florian Lützner (84.) trafen für die Gastgeber, Marcus Murek für den GFV II (57.).

Torhungrig präsentiert sich zu Hause am Wasserturm der Landesklasse-Absteiger SV Strehla. Nach dem 6:0-Kantersieg zum Auftakt über die BSG Stahl Riesa II fertigten die Schützlinge von Übungsleiter Torsten May diesmal den SV Röderau-Bobersen mit 5:1 (2:0) ab. Kapitän Felix Naumann eröffnete nach elf Minuten den Torreigen. Jonathan Kindermann (42.) und Jakob Jülich (49.) bauten den Vorsprung auf 3:0 aus, ehe Ayad Akiani nach einer Stunde Spielzeit der Ehrentreffer glückte. Stephan Bernecker (64.) und Felix Haberecht (89.) markierten die Strehlaer Tore Nummer vier und fünf.

Vier Auswärtstore, aber kein Punk

Einziger Verein ohne einen Punkt nach drei Runden ist der SV Lok Nossen. Dabei erzielte das Schlusslicht im Gastspiel beim SV Fortschritt Meißen-West vier Auswärtstore – aber die Domstädter setzten sechs Treffer dagegen. Raed Dalal trug sich dreimal in die Meißner Torschützenliste ein, Eric Alschner, Stefan Engelmann und Sven Kahlert machten das halbe Dutzend voll. Die Nossener waren nach vier Minuten durch einen von Rico Braun vollstreckten Strafstoß das einzige Mal in dieser Begegnung in Führung gegangen. Maximilian Mewes (2:2), Sebastian Flachencker (3:5) und Dominik Jakob mit dem Anschlusstor zum 4:5 sorgten immer wieder für Hoffnung auf den ersten Punktgewinn.

Der SV Lampertswalde (4.) gewann sein Heimspiel gegen die BSG Stahl Riesa II nach Pausenrückstand noch mit 3:1. Leonard Schreiber brachte die Gäste in Vorhand (14.), aber Robert Steinborn (54.), Marcus Richter (71.) und Ronny Ringel (73.) wendeten mit ihren Treffern das Blatt in der zweiten Halbzeit. Als doppelter Torschütze zeichnete sich Tommy Klotsche beim klaren 4:0 (1:0)-Heimsieg des TSV 1862 Radeburg über den SV Traktor Priestewitz aus (27., 78.). Christoph Behrisch (64.) und Richard Neubert (76.) ließen sich ebenfalls beim ersten Saisonsieg des TSV feiern.

Aufsteiger FV Zabeltitz sicherte sich daheim den vierten Zähler und verteidigte Rang sieben. Gegen den LSV 61 Taucha (11.) führten die Platzbesitzer zur Pause mit 2:0, musste sich am Ende aber mit einem 2:2 begnügen. Falk Richter (29.) und Spielführer Enrico Altmann (36.) markierten die Zabeltitzer Tore, Benjamin Göhring (54.) und Thomas Lotzmann (76.) trafen für den LSV.

Am kommenden Wochenende steht die Ausscheidungsrunde um den Kreispokal auf dem Programm. Titelverteidiger TuS Weinböhla zog ein Freilos, auch die Strehlaer ziehen kampflos in die nächste Runde ein. Kreisoberliga-Spitzenreiter SG Canitz muss am Sonntag beim SV Traktor Kalkreuth Farbe bekennen. (mit Kühn/Lux)

SV Strehla – SV Röderau-Bobersen5:1 (2:0)

Tore: 1:0 Naumann (11.), 2:0 Kindermann (42.), 3:0 Jülich (49.), 3:1 Alkiani (60.), 4:1 Bernecker (64.), 5:1 Haberecht (89.).

Fortschritt Meißen-West – SV Lok Nossen6:4 (3:2)

Tore: 0:1 Baum (4./Strafstoß), 1:1 Alschner (21.), 2:1 Dalal (26.), 2:2 Mewes (37.), 3:2 Engelmann (39.), 4:2 Dalal (49.), 5:2 Kahlert (60.), 5:3 Flachenecker (68.), 5:4 Jakob (71.), 6:4 Dalal (75.).

TuS Weinböhla – Großenhainer FV II2:1 (0:0)

Tore: 1:0 Weißmann (53.), 1:1 Murek (57.), 2:1 Lützner (84.).

FV Zabeltitz – LSV Tauscha 2:2 (2:0)

Tore: 1:0 Richter (29.), 2:0 E. Altmann (36.), 2:1 Göhring (54.), 2:2 Lotzmann (76.).

SG Canitz – Berbisdorfer SV1:0 (0:0)

Tor: 1:0 Schurig (80.).

TSV 1862 Radeburg – Traktor Priestewitz4:0 (1:0)

Tore: 1:0 Klotsche (27.), 2:0 Behrisch (64.), 3:0 Neubert (76.), 4:0 Klotsche (78.).

SV Lampertswalde – BSG Stahl Riesa II3:1 (0:1)

Tore: 0:1 Schreiber (14.), 1:1 Steinborn (54.), 2:1 Richter (71.), 3:1 Ringel (73.).

