Fußball Canitz startet als Titelfavorit Am Wochenende beginnt in der 8. Liga die Saison. Auch Kreinitz wird vorn erwartet. Lommatzsch ist nach dem Aufstieg gefordert – und die große Unbekannte.

© Symbolfoto: Claudia Hübschmann

Ab Samstag rollt auch in der Fußball-Kreisoberliga Meißen wieder das runde Leder. Neu im 14er Feld sind die beiden Landesklasse-Absteiger SG Kreinitz und Meißner SV sowie Aufsteiger Lommatzscher SV.

Hört man sich im 14er Feld um, so schält sich ein Titelanwärter deutlich heraus: die SG Canitz. Nach Rang sieben, Platz drei und dem Vizemeistertitel in der Vorsaison, wäre der Gewinn der Meisterschaft eigentlich die logische Folge. Doch bekanntlich fallen fast 50 Prozent aller Tore aufgrund zufallsbedingter Einflüsse, sagt der Sportwissenschaftler Roland Loy, der mehr als 3000 Fußballspiele systematisch analysiert hat. Also ist der Titel selbst in der 8. Liga nur bedingt planbar.

Das weiß auch der Canitzer Übungsleiter Frank Lehmann und baut keinen zusätzlichen Druck auf: „Ein Platz auf dem Podest ist sicher die Zielstellung, ob es für das oberste Treppchen reicht, wird sich zeigen.

Auch der Der Meißner SV und die SG Kreinitz sind Titelkandidaten. Und gegen Strehla oder Tauscha muss man auch erst einmal gewinnen. Abzuwarten bleibt auch, welche Rolle Aufsteiger Lommatzscher SV spielen kann.“ Lehmann kann indes auf eine eingespielte Mannschaft und einige Zugänge, die schon höherklassig gespielt haben, bauen. Mit Steffen Krechlak, Alexander Schamber, Sebastian Zipprich, Ingo Nickolaus und Conny Schneider wurde der Kader vor allem qualitativ verbessert.

Die Kreinitzer haben nach dem Landesklasse-Abstieg die Kräfte gebündelt. Das Trainerduo Juretzko/Anders wechselte zur BSG Stahl Riesa in den Nachwuchsbereich. Als Nachfolger konnte die SG Günther Eichhorn gewinnen, der die Neuzugänge Ramah Abdalla (Röderau-Bobersen) sowie Mohamad Abdalla und Routinier Christian Straube (beide Meißner SV) neu im Team um Torjäger Rene Kögler begrüßen konnte. „Ich denke, wir haben eine recht ordentliche Vorbereitung hinter uns“, sagt der 35 Jahre alte Straube. „Ich freue mich auf diese Saison, denn es macht Spaß mit den Jungs. Viele kenne ich ja schon aus früheren Zeiten. Wir haben kein konkretes Ziel, wollen aber im oberen Tabellendrittel ein Wörtchen mitreden.“

Gespannt sein darf man, welche Rolle der Meißner SV spielen kann, bei dem die Zahl der Abgänge immerhin den zweistelligen Bereich erreichte. Neben einigen Nachwuchskräften (Haupt, Haufe, Kummich) steht auch Thomas Kutsche im Aufgebot. Der erfahrene Abwehrstratege war zuletzt Kapitän des Landesligisten BSG Stahl Riesa. Nun will er sportlich etwas kürzer treten, weil er neben den beruflichen Herausforderungen eine Weiterbildung begonnen hat. Während die Riesaer ihren 29 Jahre alten Ex-Spielführer schon jetzt schmerzlich vermissen, dürfte Kutsche für die Domstädter ein Glücksfall sein. In starker Verfassung präsentierte sich zuletzt wieder einmal der unverwüstliche Andre Salomon, der im Test gegen Heidenau (4:1) alle vier Treffer markierte.

Der TSV Radeburg, der SV Strehla und der amtierende Kreispokalsieger LSV Tauscha, in der Vorsaison auf den Rängen drei bis fünf eingekommen, werden auch diesmal in der oberen Tabellenhälfte erwartet. Strehla muss allerdings die Abgänge von Zipprich und Nickolaus zum Liga-Kontrahenten Canitz verkraften. Tauschas Trainer Christian Schulze baut auf bewährtes Personal: „Die Truppe läuft quasi von allein, ich sorge für den Zusammenhalt, die Motivation. Mit voller Kapelle können wir jeden schlagen.“ Mirco Tillner steht vor einem besonderen Jubiläum. Der 31-jährige hat bisher 97 Kreisoberligatore auf seinem Konto, steht also vor seinem 100. Treffer. In der vergangenen Saison avancierte aber Fred Kühne zum Goalgetter, erzielte 28 Pflichtspieltore.

Bei Fortschritt Meißen-West, Traktor Priestewitz und der BSG Stahl Riesa II wird man versuchen, diesmal dem nervenaufreibenden Abstiegskampf früh zu entgehen. Beim FV Zabeltitz heißt es, an die tolle Saison 2016/17 (Rang sieben als Aufsteiger) anzuknüpfen. Einstellige Mittelfeldplätze dürften auch das Ziel des Berbisdorfer SV, des Großenhainer FV II und des SV Lampertswalde sein. Letztgenannter startet gleich mit einem Highlight in die neuer Serie, denn am Sonntag gastieren die Canitzer auf dem Sportplatz an der Weißiger Straße in Lampertswalde.

Bliebe der Aufsteiger aus Lommatzsch, für viele Trainer die große Unbekannte der Liga. Am Sonnabend steht der scharfe Start mit der Heimpartie gegen den SV Strehla an. Mit dabei sind auch der junge Max Mißbach und Abwehrroutinier Carlo Hanzlik, die vom Liga-Kontrahenten Meißner SV kamen. Die Generalprobe bei Hartenfels Torgau ging für den LSV zwar ergebnismäßig schief (3:4), aber die Niederlage sollte die Mannschaft von Trainer Renato Kahlert eher anstacheln. Kahlert zur Seite steht jetzt Chris Jentzsch als Co-Trainer, der die A-Junioren in der Vorsaison in die Landesklasse führte. Mit dem Bau einer Flutlichtanlage werden die Bedingungen vor Ort weiter verbessert. „Wir wollen den Klassenerhalt möglichst sicher erreichen, es soll keine Zitterpartie werden“, sagt der verdienstvolle Pressechef Peter Rennert. Gefragt sind damit auch wieder die Tore von Carsten Richter, der im Aufstiegsjahr mit 30 Treffern der erfolgreichste Torschütze der Kreisliga A war.

