Fußball Canitz klettert ganz nach oben Mit dem 5:0-Sieg in Strehla zieht das Team von Trainer Lehmann am Meißner SV vorbei. Der MSV spielt 2:2 gegen die SG Kreinitz.

Max Kirsche (links) führte die Großenhainer Reserve mit zwei Treffern in Radeburg auf die Siegerstraße. Der GFV gewann mit 4:2. © Steffen Unger

Die SG Canitz ist in der Fußball-Kreisoberliga zum Platz an der Sonne zurückgekehrt. Die Mannschaft von Trainer Frank Lehmann ging nach dem 13:2-Kantersieg über Berbisdorf auch am Strehlaer Wasserturm auf Torejagd (5:0). Steffen Krechlak (2), Matti Mischke (2) und Mario Lehmann erzielten die Tore. Mischke rangiert in der Liga-Torschützenliste mit neun Treffern auf Rang zwei – hinter Rene Kögler, der beim 2:2 der Kreinitzer in Meißen schon sein 13. Saisontor bejubelte.

Im Duell der beiden Absteiger aus der Landesklasse führten die Kreinitzer nach 20 Minuten bereits mit 2:0. Neben Kögler trug sich Mohamad Abdalla in die Torschützenliste ein. Für die Domstädter war danach Thomas Kutsche zweimal erfolgreich. Den Ausgleich markierte der Ex-Riesaer aber erst in der 87. Minute. „Diesen Punkt haben sich meine Spieler redlich verdient und den nehmen wir auch gerne mit“, so der Kreinitzer Trainer Günter Eichhorn, dem viele Leistungsträger nicht zur Verfügung standen. Die Meißner sind punktgleich mit Tabellenführer Canitz (jeweils 16 Zähler), die Kreinitzer rangieren mit elf Punkten auf Platz fünf. Die zweite Mannschaft des Großenhainer FV verbesserte sich hinter dem Lommatzscher SV (3.) auf Rang vier. Max Kirsche brachte den GFV in Radeburg mit zwei Toren auf die Siegerstraße, noch vor der Pause fiel das 3:0 durch einen von Stefan Rutloff verwandelten Strafstoß. Die zweite Halbzeit ging mit 2:1 an die Gastgeber, die die vierte Niederlage aber nicht mehr abwenden konnten.

Die Lommatzscher behielten im Heimspiel gegen Fortschritt Meißen-West (7.) mit 2:1 die Oberhand. Sven Kahlert (25.) und Max Mißbach (53.) trafen für den LSV, Karsten Richter zum zwischenzeitlichen Ausgleich (27.). Lommatzsch steht ebenfalls mit 16 Zählern zu Buche und wartet nun noch auf das Sportgerichtsurteil der abgebrochenen Partie in Kreinitz.

Gut erholt vom Debakel in Canitz zeigten sich die Berbisdorfer, die gegen die Riesaer Landesliga-Reserve mit 2:0 gewannen und auf Rang acht kletterten. Danilo Muschter per Strafstoß (37.) und Robert Wagner (40.) sicherten mit ihren Toren den dritten Saisonerfolg des BSV, Riesa II bleibt mir nur vier Zählern Tabellen-Vorletzter.

Den vierten Auswärtspunkt brachten die Kicker des FV Zabeltitz (6.) aus Priestewitz mit. Trainersohn Marcus Altmann besorgte gegen den Zehnten das 1:0 (22.), aber Erik Bewilogua glückte vor der Pause der Ausgleich zum 1:1-Endstand. (js/mk/rf)

