Canitz holt Verstärkung Die SG zählt zu den Favoriten auf den Staffelsieg. Über einen möglichen Aufstieg herrscht Stillschweigen.

Von links: Kapitän Robert Lehmann, Alexander Schamber, Steffen Krechlak, Sebastian Zipprich, Trainer Frank Lehmann sowie Conny Schneider und Ingo Nickolaus. © Remo Wendel

Kommt unter den Insidern der Kreisoberliga Meißen die Diskussion nach dem Staffelfavoriten in der Saison 2017/18 auf, ist der Tenor ziemlich einhellig. Der SG Canitz werden die größten Chancen auf den Kreismeistertitel eingeräumt.

Deren Trainer Frank Lehmann will davon nur bedingt etwas wissen: „Klar, wir waren in der zurückliegenden Saison Staffel-Zweiter. Allerdings zehn Punkte hinter Weinböhla zurück. Daran wird man gemessen. Also ein Platz auf dem Podest ist sicher die Zielstellung. Ob es aber für das oberste Treppchen reicht, wird sich zeigen.“ Lange Zeit boten seine Schützlinge in der Vorsaison dem späteren Landesklasse-Aufsteiger Weinböhla Paroli.

Knackpunkte für das letztendlich mit zehn Punkten Rückstand doch recht deutlich gescheiterte Unternehmen Staffelsieg waren zwei Niederlagen gegen den TuS sowie diverse Auswärtspleiten bei Stahl Riesa II oder in Strehla. „Wir sind nicht die einzigen Anwärter auf den ersten Platz. Da gibt es mit dem Meißner SV und der SG Kreinitz zwei Landesklasse-Absteiger. Meißen wird sicherlich schnellstmöglich wieder in die siebte Liga aufrücken wollen. Da gibt es Teams wie Strehla oder Tauscha, gegen die man erst einmal gewinnen muss. Und welche Rolle der Aufsteiger Lommatzscher SV spielen wird, kann man auch noch nicht erahnen“, erklärt der Coach seine Zurückhaltung in puncto Favoritenstellung.

Schaut man sich den Kader der Canitzer für die kommende Spielzeit an, kommt man schnell zu einem ehrfurchtsvollen Kopfnicken. Fünf Spieler mit zum Teil höherklassiger Erfahrung haben sich der SG angeschlossen. Mit Steffen Krechlak kehrte ein Urgestein in seine alte Heimat zurück. Der 27-Jährige verlies 2003 als Jugendlicher den Verein und ging in die damalige Nachwuchsschmiede des SC Riesa. Über Sachsen Leipzig führte ihn seine Erfolgsleiter zu Stahl Riesa. In der A-Jugend bestritt der Mittelfeldakteur 43 Partien in der Bundesliga Nord/Nordost. „Ich muss aber nun fußballerisch etwas kürzertreten. Arbeit und Familie haben Vorrang. Ich hatte meinen Wechsel von Stahl Riesa zu Canitz auch schon längere Zeit avisiert“, erläutert Krechlak seinen Schritt in die zwei Klassen tiefer angesiedelte Kreisoberliga.

Mit Alexander Schamber steht ein weiterer Ex-Stahl-Spieler im Aufgebot der SG Canitz. Auch er ist 27 Jahre alt und wechselte 2013 von Riesa zur SG Kreinitz. Trotz seines Transfers nach Canitz bleibt Schamber seinem ehemaligen Verein verbunden. Er trainiert in Kreinitz die A-Jugend. Mit Sebastian Zipprich kehrte ein weiterer, ehemals in Canitz großgewordener Spieler, in den Riesaer Vorort zurück. Der 33-Jährige verließ 2008 Canitz in Richtung Strehla und erlebte dort die Landesklasse-Zugehörigkeit. Nun zog es ihn wieder in die Heimat – im Schlepptau mit Ingo Nickolaus einen weiteren Rückkehrer. Der 28-jährige Defensivmann war im Vorjahr von Canitz aus nach Strehla gewechselt, kehrte nun ebenfalls zurück. Als Übungsleiter bei den Bambinis sorgt sich Nickolaus um den Nachwuchs in Canitz.

Gedränge auf dem Trainingsplatz

Als fünfter Neuzugang konnte Conny Schneider geholt werden. Er spielte bei Wacker Nünchritz in der Kreisliga A, versucht nun den Sprung in die allseits anerkannte Kreisoberliga. „Mir hat es hier auf Anhieb saugut gefallen. Es ist ein richtig toller Familienverein“, lautet das erste Statement des 28-Jährigen. Jugendleiter Remo Wendel bekräftigt die Aussagen Schneiders: „Wir sind halt eine zusammengeschweißte Truppe. Da gibt es gute Nachwuchsarbeit mit vielen ehrenamtlichen Trainern, einen Stammtisch der Alten Herren und eine sehr gute Zusammenarbeit zwischen erster und zweiter Mannschaft.“

Trainer Lehmann fügt hinzu: „Beide Mannschaften trainieren zusammen. Da sind 27 Mann zum Training keine Seltenheit.“ Mit seinen Söhnen Robert und Mario hat der Coach starke Spieler in den Reihen. Dazu kommen die beiden Torjäger Toni Schurig und Matti Mischke, die beide die ersten beiden Plätze in der Torschützenliste der letzten Saison belegten. Auch charakterstarke Typen wie Torwart Nico Rosenkranz oder Mittelfeldregisseur Michael Lux gehören zu den Aushängeschildern der Canitzer. Mit Marco Balzer, Paul Kremer und Sven Lorenz haben nur drei Spieler ihre Laufbahn beendet. Kremer stieg als Schiedsrichter in die Landesliga auf und kann daher zeitmäßig nicht mehr auflaufen.

Die Testspielergebnisse untermauern die Anwartschaft auf einen vorderen Platz im Tableau. Nach einem 8:5 bei Lok Falkenberg und einem 4:1 gegen Blau-Weiß Wermsdorf, gab es am Sonntag ein 13:0 gegen die zweite Vertretung von IFA Chemnitz. Schurig und Mischke trafen jeweils vierfach, auch die Neulinge Krechlak und Schneider kamen zu Torehren. Eines ist sicher, der Weg zum Staffelsieg in dieser Liga wird nur über Canitz führen. Ob man im Fall des Erfolges auch aufsteigen würde, bleibt offen. „Darüber reden wir, wenn sich etwas abzeichnet“, sagt Lehmann.

