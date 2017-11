Fußball Canitz auf dem Weg zum Herbstmeistertitel Der Spitzenreiter setzt sich bei der SG Kreinitz mit 3:1 durch und der Meißner SV gewinnt das Derby gegen Lommatzsch 4:2.

Der Lommatzscher Pascal Kahlert (li.) wird im Strafraum der Meißner fair vom Ball getrennt. © Gerhard Schlechte

Kreinitz. Es sollte ein richtiges Spitzenspiel werden, ein Derby wie in alten Zeiten, mit Spannung, Tempo und vielen Toren. Was die SG Kreinitz und die SG Canitz dann aber den 133 Zuschauern boten, war wenig spektakulär – ein eher unterdurchschnittliches Kreisoberligaspiel. Kein Tempo, keine Ideen, kein Spielwitz, die Zweikämpfe dominierten. Und damit hatte auch Schiedsrichter Kai Oehmigen seine Probleme, der auf beiden Seiten einige Fehlentscheidungen traf und somit für zusätzlichen Zündstoff sorgte. Am Ende setzte sich der Tabellenführer mit 3:1 (1:1) durch. Die Canitzer Tore gingen auf das Konto von David Valz (15.) und Toni Schurig (75., 79.), für den zwischenzeitlichen Ausgleich hatte Rene Kögler (43.) mit seinem 20 (!) Saisontor gesorgt.

Die Canitzer sind damit dem inoffiziellen Herbstmeistertitel einen großen Schritt näher gekommen. Der Vorsprung gegenüber Verfolger Meißner SV beträgt drei Zähler, zudem verweist die SG auf die um acht Treffer bessere Tordifferenz.

Die Domstädter setzten sich im Derby gegen den Lommatzscher SV (4.) verdient mit 4:2 (2:0) durch. Aufgrund der Unbespielbarkeit des Platzes in Lommatzsch war die Partie kurzfristig nach Meißen verlegt worden. Thomas Kutsche (37.), Franz Krauspe (45.) und André Salomon (64.) hatten den Landesklasse-Absteiger schon 3:0 in Führung gebracht, doch dann kam der LSV wieder heran. Martin Heinze (76.) und Max Mißbach (78.) verkürzten auf 2:3 aus Sicht des Kreisoberliga-Aufsteigers. Damit bekam die Hoffnung der Lommatzscher Kicker, die erste Saison-Niederlage doch noch abwenden zu können, neue Nahrung. Doch in der 84. Minute entschied Bernd Köster mit einem verwandelten Foulelfmeter das rassige Duell mit insgesamt acht Gelben Karten /4/4) zu Gunsten des MSV. Nicht unerwähnt sollte bleiben, dass der junge Lommatzscher Keeper Leon Oster in der 25. Minute einen Strafstoß parierte.

Neuer Tabellendritter ist die Landesliga-Reserve des Großenhainer FV, die sich beim SV Fortschritt Meißen-West mit 3:2 durchsetzte. Selbst der frühe Rückstand durch das Tor von Nico Altermann (4.) schockte die Gäste nicht. Stefan Ruttloff behielt zweimal vom Elfmeterpunkt die Nerven (21., 64.), Tor Nummer drei für den GFV ging auf das Konto von Patrick Porzig (27.). In der 85 Minute konnte Paul Marusch noch auf 2:3 aus Meißner Sicht verkürzen. Hinter Kreinitz verbesserte sich der FV Zabeltitz auf Platz fünf. Beim 4:0 (2:0)-Heimsieg über Strehla traf Ingo Propp doppelt. Der TSV Radeburg (9.) setzte sich durch ein Tor von Andreas Thieme (20.) mit 1:0 gegen Lampertswalde durch. Schlusslicht BSG Stahl Riesa II unterlag in Priestewitz mit 0:2. Birk Herrmann (60.) und Stefan Schietzel (80.) waren für den SV Traktor erfolgreich. Der LSV 61 Tauscha (7.) und der Tabellenneunte Berbisdorfer SV trennten sich torlos. (js/rf/pr/mk)

zur Startseite