Candlelight-Dinner im Bürgerhaus Zu einem romantischen Abendessen zum Valentinstag lädt das Nieskyer Restaurant ein. Diese und weitere Veranstaltungen finden sie im www.sz-veranstaltungskalender.com.

Zu einem romantischen Candlelight-Dinner zum Valentinstag lädt das Nieskyer Bürgerhaus ein. © Jens Trenkler

Niesky. Um den Tag der Liebenden zu begehen, ist eine romantische Abendgestaltung für viele Paare ein Muss. Abhilfe verspricht hier das Bürgerhaus Niesky, das zum Valentinstag am Mittwoch zu einem Candlelight-Dinner einlädt. Romantische Livemusik soll die Paare dabei in der Muskauer Straße 35 in die richtige Stimmung versetzen. Eine Reservierung für die ab 18 Uhr beginnende Veranstaltung ist dabei notwendig. (szo)

