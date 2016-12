Canalettomarkt punktet bei Test Der Pirnaer Weihnachtsmarkt liegt bei einem MDR-Ranking auf Platz zwei in der Kategorie Familienfreundlichkeit.

Jeden Tag kommen die Weihnachtsmarkttester vom MDR mit dem Radio-Sachsen-Hörmobil auf einen anderen Markt im Freistaat und befragen die Besucher nach ihrer Meinung. Am Freitag waren sie in Pirna. Der Canalettomarkt hat in Sachen Familienfreundlichkeit die Gesamtnote 1,8 bekommen und liegt damit in der Bewertung auf dem zweiten Platz. Mit Gesamtnote 1,5 führt der Mittelalter-Weihnachtsmarkt im Stallhof Dresden. Für die Gesamtnote werden vier Kriterien beurteilt: Preis-Leistungs-Verhältnis, Unterhaltungswert, Service und Weihnachtsatmosphäre.

Für die Atmosphäre erhält der Canalettomarkt die Note 1,3. Positiv wurde das eigens für den Markt entworfene Lichtkonzept bewertet. Die Fassaden werden angeleuchtet und das Rathaus mit Bildern Canalettos illuminiert. Zudem finden sich überall Bilder des berühmten Malers. Die Buden sind schön geschmückt.

Auch bei der Unterhaltung fehlt den MDR-Testern kaum etwas. Zwei Karussells, eine dampfbetriebene Eisenbahn, dazu viele unterschiedliche Stände und nicht nur Ess- und Getränkebuden. Note: 1,3.

Bei den Preisen schneidet der Pirnaer Markt mit Note 1,6 nicht ganz so gut ab. Der Glühwein kostet im Schnitt 3,50 Euro, gebrannte Mandeln kosten drei Euro, Eisenbahnfahren zwei Euro. Damit waren die Besucher nicht ganz so zufrieden.

Beim Service gibt es auf dem Markt wenig zu meckern. Zwei Toilettenanlagen in unmittelbarer Nähe des Marktes sind vorhanden, die auch noch gratis und sauber waren. Dies sei topp, so die Besucher. Nur für die Parkplatzsituation gab es Kritik. Touristen würden schwieriger einen Parkplatz finden. Das gibt für den Service die Note: 2,3, was zu der Gesamtnote von 1,8 führt. Das ist Platz zwei mit Plauen. (SZ/gk)

zur Startseite